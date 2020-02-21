复诊不易 甲亢甲减患者如何应对？

甲状腺功能亢进症（甲亢）和甲状腺功能减退症（甲减）通常要定期回医院复诊。目前，根据疫情防控政策，医院门诊没有全面开诊，甲亢和甲减患者复诊比较困难，该怎么应对？

中山大学附属第三医院副院长、内分泌疾病专家陈燕铭教授建议， 如果不是出现严重并发症，暂时不要到医院现场复诊。如果断药，可以通过医院云诊室复诊，根据处方在药店自购。

甲减：特殊时期减少复诊

中山三院内分泌科穆攀伟副主任医师指出，甲减的治疗比较简单——补充甲状腺激素，目前基本都是左旋甲状腺素（L-T4）。制造工艺已经很成熟，不一定要认准某个厂家，按同等剂量服用就可以了。

甲减患者在服药剂量还不太确定时，一般6~8周复查甲状腺功能一次，以此来调节剂量；稳定后通常3~6个月，甚至1年才复查一次甲状腺功能。因此在当前特殊时期，甲减患者可以不必来医院复诊。

甲亢用药要防不良反应

甲亢就复杂一些。甲亢的治疗药物国内就只有2种，药店都能够买到：甲巯咪唑（也称：他巴唑）和丙基硫氧嘧啶（PTU）。

减量期和维持期，一般2~3个月复查一次甲状腺功能，而且剂量调整不大，因此稍微迟一点到医院复诊也无大碍。治疗期是指患者接受治疗的前2~3个月。这个时期要观察药物的不良反应，因此一般规定患者至少每2周到医院复诊一次。

抗甲亢药物常见的不良反应有皮肤过敏、肝损害和白细胞减少。抗甲亢药或多或少都会有些皮肤瘙痒，用些抗过敏的药物就可以了，不用特别紧张。但是如果出现大片风团或皮肤脱屑，就必须重视，赶紧到医院就诊，以免发展到剥脱性皮炎危及生命。

如果甲亢患者处于治疗期，则定期复诊，做必要监测还是应该的，可以考虑到基层卫生所进行。如果甲亢患者出现发热（特别是高热）、全身大汗、恶心呕吐腹泻、心跳增快等症状，不管什么原因导致的都应该立即到大医院就诊，因为这有可能是甲状腺危象，要赶紧抢救，否则有生命危险。

陈燕铭指出，甲亢甲减患者在目前这种特殊时刻，暂时远离医院，提高自己对甲亢甲减的认识，做好自我观察，基本是足够的，不用特别担心。

（全媒体记者任珊珊 通讯员周晋安、甄晓洲、叶张翔）