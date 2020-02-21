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防控疫情，老年人该怎么做？

合理补充营养提高免疫力

窦  攀

2020年02月21日09:00 来源：人民网－人民日报

在新冠肺炎疫情流行期间，很多重症患者都是中老年人。中老年人本身患有多种疾病，全身脏器功能减退，再加上咀嚼和吞咽功能下降，导致本身进食不足，容易在被感染病毒之前就有消瘦和营养不良的情况。而消瘦和营养不良，将会导致免疫功能的下降，经受不起病毒感染的打击。所以，老年人一定要通过合理补充营养，提高营养储备，尤其是增加肌肉含量，这样才能提高免疫力。

鉴于老年人行动不便，有时难以制作营养全面的食物，同时老年人食欲下降，很难达到每日热量和营养的需求。建议选择以下口服营养补充剂：口服全营养补充剂；复合维生素矿物质补充剂；优质蛋白质补充剂。这3种营养补充剂，每一种都有很多品牌和规格，可以分别选择一种，搭配使用。当老年人体重慢慢上升时，代表免疫力也得到改善。当然，营养补充剂最好到医疗机构购买，并在医生的指导下使用。

那么，合理饮食应该注意什么呢？均衡饮食，尤其重视摄入优质蛋白（牛奶、蛋、大豆制品、肉类）和新鲜蔬菜水果;适当补充营养素，如蛋白质类、不饱和脂肪酸如鱼油和亚麻籽油、调节肠道免疫功能的膳食纤维以及复合维生素和矿物质补充剂等；避免短期内因活动减少造成肥胖和血糖升高。控制好体重和血糖，对于维持肥胖和糖尿病人的免疫功能尤其重要。对于肥胖的患者来说，如果运动过少，血液黏稠度增加，会增加栓塞性疾病的发生，如脑中风、心肌梗死和肺栓塞；避免消瘦和体重下降，因为营养不良直接导致免疫功能低下；避免吸烟和饮酒，适当增加运动，但避免去人多的地方，也要避免去相对封闭的健身房。

（作者为北京大学人民医院心脏中心主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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