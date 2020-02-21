中医支招：预防疫病从提高免疫力做起

中医认为新冠肺炎属于“疫病”范畴，病位在肺，基本特点为“风、热、湿、毒、瘀”。尤其在岭南地区，气候多潮湿，疫疠之气容易兼夹湿热，首先侵袭肺部。南方医科大学珠江医院中医科主任梁东辉教授带领团队为大家支招，介绍食疗方和各种传统中医防病方法。

三道食疗药膳提高免疫力

1.黄芪灵芝茶

原料：黄芪15克，赤灵芝15克，大枣15克。

做法：上药加水煎煮30分钟后服用，可反复煎泡代茶饮用。

功效：补气强身，扶正御邪，提高免疫力。适用于气虚体弱、气短自汗、脾虚泄泻、食欲不振、反复感冒等症者。

2.玉屏风茶

原料：黄芪10克，白术、防风各6克。

做法：上药洗净，加水煮开，闷泡15分钟即可，代茶饮。

功效：实卫固表，益气止汗，提高免疫力。用于平素气虚、免疫力低下、易于感冒者。

3.五指毛桃杏仁汤

原料：五指毛桃30~50克，南北杏各15克，猪脊骨500克。

做法：五指毛桃、南北杏洗净，用清水浸半小时；猪脊骨洗净，切块。把全部材料放入锅内，加适量清水，大火煮沸后，小火煲1～2小时，加盐调味即可。

功效：可健脾益气、祛湿化痰、舒筋活络、提高免疫力和强身健体，加杏仁可增强理气化痰止咳的功用；用于平时保健，脾气虚，初起咳嗽有痰，免疫力低下者。

艾灸预防这样做

1.艾灸穴位

取穴：大椎、足三里

解析：大椎位于后中线上第7颈椎棘突下凹陷处；足三里位于外膝眼下3寸，胫骨嵴外1横指处，常灸足三里，可健脾益胃，促进消化吸收，强壮身体，增强抵抗力。

方法：施艾条回旋灸法，每穴施灸15～20分钟，每日灸1～2次，灸至皮肤红晕或呈鲜红色为度；亦可施艾条雀啄灸或温和灸，方法同上；或施温灸盒灸，每次施灸20～30分钟，每日治疗1次。

2.熏艾

燃适量艾绒、艾条（艾叶）熏室内外，熏时室内适当密闭，1~2天熏一次，每次约1小时。熏艾有祛邪、除湿、杀虫、除菌之功效。

抗疫减压助眠香囊

梁东辉提供的这个香囊方，可以抗疫减压助眠。

药物组成：檀香10g、香薷10g、白芷10g、丁香5g、合欢花15g、玫瑰花15g、紫苏叶10g、琥珀粉2g、薰衣草10g。

功效：芳香辟秽、安神助眠。

制法：粉碎成粗末，装香囊袋，放床头，一周换一次。

两道足浴方用起来

1.紫苏叶足浴方

紫苏叶60克，将苏叶连煮3次，去渣取汁，混匀足浴。每日1次，15-30分钟。

2.艾叶足浴方

艾叶60克，将药物加入适量清水中煮沸，煮沸20分钟后,去渣取汁，混匀足浴。每日1次，15~30分钟。

四套预防保健操强身健体

1.摩头擦体（干浴）

此导引术可增强人体卫表之阳气，提高免疫力。

具体方法为：端坐或盘腿而坐，搓热双手，贴于面部，自下而上，自中间向两边进行“干浴面”，六个来回后，十指微缝贴于前发际，由前向后进行“十指梳头”，重复6次；再以两掌自风池穴经胸锁乳突肌，从颈部两侧推至身体前面，再依次摩擦后背及四肢，每个部位均重复六次。

每日可做2~3次。在太阳出来后至正午前完成此导引术效果最佳。

2.鸣天鼓

可调动督脉之阳气，同时祛风散寒。

具体方法为：以双手紧捂双耳，将食指与中指重叠后敲击后脑的风池穴，或直接以四指同时轻拍风池与风府穴。每次轻敲24下。

3.八段锦

八段锦可同时调整五脏六腑功能，提高身体素质，增强防病抗病及抗衰老的能力。每日可将全套八段锦完成2~3次。

4.穴位按摩

可按摩风池、曲池、内关、合谷、足三里、阴陵泉、三阴交等穴位进行保健，按摩顺序为从上到下，每个穴位每次按摩3~5分钟为宜。

（全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹、彭睿宇）