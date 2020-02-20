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国家卫健委：全力做好卫生健康系统牺牲人员烈士申报

2020年02月20日16:12 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委人事司副司长段勇表示，疫情发生以来，广大医务人员夜以继日、连续奋战，有的医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出生命，充分体现了医者仁心的崇高精神。

段勇表示，2月17日，退役军人事务部和中央军委政治工作部联合印发《关于妥善做好新冠肺炎疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作的通知》。国家卫生健康委立即研究做好卫生健康系统牺牲人员烈士申报工作，并与2月18日印发通知，给各地提出四点要求。

“一是要求各地卫生健康行政部门主要负责同志负总责，第一时间推动落实相关工作；二是要了解本地医务人员相关情况，督促牺牲人员所在单位及时向退役军人事务部门申报烈士；三是要对牺牲人员遗属进行慰问，了解并解决他们的实际困难，并进行心理疏导；四是要做好牺牲人员先进事迹的宣传。”段勇说。（实习生武雯婧）

(责编：刘卿、李栋)


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