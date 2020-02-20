同仁堂集团向北京市温暖基金会捐赠价值1000余万元产品

近日，同仁堂集团向北京市温暖基金会捐赠价值1173万元的产品，用于北京地区抗击疫情，履行国有企业社会责任。同仁堂集团本次捐赠的产品均为所属企业生产的中成药、保健品和中药饮片。

新型冠状病毒感染的肺炎危害到了人民群众的身体健康和生命安全，同仁堂集团党委及时安排所属同仁堂股份、同仁堂科技等工业单位提前复工，加班加点确保相关药品供应；商业单位多方组织货源，确保相关药品和防护产品供应。同时，制定了《同仁堂集团关于新型新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，梳理公布了同仁堂可用于疫情防控和治疗的产品目录及《北京同仁堂疫情防控指南》切实履行国有企业的政治担当和社会担当。

据了解，新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发以来，同仁堂集团下属子企业纷纷响应集团公司党委的号召，已在各地进行了形式多样的捐赠。同仁堂商业投资集团分布在各地的12家子公司公司已向社会捐赠口罩、中药汤剂、体温计、医用酒精、藿香正气水等，金额共计30多万元。同仁堂药材参茸投资集团亳州公司已向安徽亳州市红十字会、汤陵派出所捐赠预防方药6500付，安国公司向河北安国现代中药工业园区管委会捐赠双花、金莲花、陈皮、 黄芪、桑叶等预防药方产品20000份。同仁堂健康药业辽宁分公司向辽宁省桓仁满族自治县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥办公室捐赠人参片等产品990罐，用于慰问奋战在抗击疫情一线的人员。同仁堂医养集团呼二中心采购了2400人份的防控药品以及测温枪、84消毒液、防护服、护目镜等防护物品，捐赠给北京市朝阳区呼家楼街道办事处。