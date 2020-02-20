扬子江药业：打通抗疫物资保供“生命线”

扬子江药业集团医药经营总公司扛起了“后勤保障”重任，截至目前，集团内没有发生一起疫情突发事件，物资保供生命线畅通无阻。

据介绍，1月22日至2月17日期间，总仓共计发货约51万件，全力保障了市场供应。

保障有力，他们不知疲惫

大年初一，扬子江药业集团仓储中心龙凤堂仓库负责人李广翔，就从几百公里以外的安徽老家赶赴一线，组织和指挥各项工作。而仓储中心副部长缪建钢及周丰、丁秋红，从年初二开始连轴转，已经20天未曾休息，每日坚守现场统筹协调发货事宜。

放弃陪伴住院的一岁半孩子，安徽省仓管理员李新，截止目前已累计为湖北发货7000余件，安徽省仓直发有8000多件，另外还协助郑州、湖南以及陕西、常州等多地直发扫码，共计有近5万件。

采购各种防疫用品和食品，每天早晚给大家测量体温。湖南省仓管理员贾勇是整个湖南公司的后勤负责人，因医药公司未上班，没有装卸工，他便带着驾驶员一起负责药品装卸，保证湖南市场药品供货。

辽宁公司商务员鞠军，正月初五就投入到保障市场销售的一线。驾驶员、仓库保管员都没上班，他就自己联系送货车辆，共发抗病毒药品15000件，这些货目前已经全部流向终端药房。

为了保障龙凤堂仓库物流设备的正常运行，龙凤堂设备班组胡杰从年初二连续值班至今，确保仓库设施设备的正常运行，为正常收发货奠定了基础。

同时，由于龙凤堂制药有限公司封闭管理，外包单位无法正常开工，每天1万件左右的抗病毒药品装卸也由总仓管理处主动承担起来。在人手短缺的情况下，仓库保管员、主管都帮助搬运、装卸，确保了疫情期间的市场供应。

保障车辆，他们“八仙过海”

如何在规定要求内调度和保障运输车辆成了首要解决的难题。尤其是湖北。怎么办？扬子江药业仓储中心主动出击，经过与物流公司的多轮洽谈，最终确定以化整为零的方式将湖北省客户单位所需求的药品及时送达，为疫情治疗提供保障。

对于其他地区的车辆保障，仓库保管员梁卫娟、戚小丽、孙有超等同事不间断跟踪和更新车辆资源信息，做好报备和沟通协调工作，时常电话联系到深夜。

每天上午8点前，经营总公司常务副总经理杨毅都认真审核把关当日通行车辆信息，做好风险防控。基建后勤部曹伟部长多次前往政府部门，积极协调沟通车辆通行事宜，做好及时报备。公司合作的各家第三方物流公司，都以大局为重，牺牲利益，积极提供车辆资源。通过以上各项措施，全力以赴保障药品运输车辆的通行。

海南公司商务员陈明星，协助当地销售公司捐赠抗病毒药品给医院，配送问题无法及时解决，他通过与商业公司沟通办理《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证》，帮助大车过海送货，确保了海南市场的供货。

及时统计库存，及时托运货物，营销助理也没闲着，他们每天要为省仓管理员、商务员、驾驶员等后勤人员提供口罩、防护服等防护用品。

另外，疫情期间大部分地区封城，公司送货车辆禁止进入，他们还要联系市场人员进行沟通，安排市内车辆送货，协调送货车辆申请通行证，保障市场正常供货。

保障药品，他们最快速度

湖北公司商务员黎冬敏是湖北黄冈人，农历腊月二十八，他接到华润湖北医药公司、九州通医药集团股份有限公司商函，急需抗病毒药品。时间紧，情况特殊，他第一时间边向省公司领导汇报，边让省仓管理员紧急联系总公司协助发货事宜，出色完成了任务。对于武汉火神山医院、雷神山医院、方舱医院陆续投入使用，急需药品时，他又第一时间与总公司协调发货，并随时关注库存情况，确保货源充足。

安徽公司营销助理蔡雨，为防止抗病毒药品等必要品种断货，初二开始有针对性下订单，联系公司高架库同事协助从总公司直发直达，及时缓解用药压力。偏远地区，考虑到后续疫情扩散可能导致交通管制，提前给他们下好计划，让保管员远程联系医药公司人员协助扫码出库，从合肥直接托运，做好药品储备工作，防患于未然。

疫情面前，勇于奉献。年初二天津公司商务员袁令霞和商业采购就开始沟通疫情需要的品种明细。2月6号，她又自驾随同公司三辆车将1300件货送到华润天津医药，从卸货、分拣再到验货入库，历经三个多小时，严寒的冬天里，她大汗淋漓。

受新型冠状病毒影响，零售市场抗病毒药品销售比较旺盛，广东公司商务员江海潮为确保市场供货，不停地沟通、收货、送货，到发货结束接打电话接近500通。

疫情当前，人人有责。在危急时刻，扬子江人不畏艰难，勇于奉献，在自己平凡的岗位上奉献着自己的光和热！ （欣华）