军队新承担两所医院投入使用

2月19日，湖北省妇幼保健院光谷院区开始收治患者，医疗队员做好接诊准备后向战友敬礼。新华社发（吴浩宇摄）

新华社武汉2月19日电（黎云 吴浩宇 罗杨）由军队承担确诊新冠肺炎患者医疗救治任务，参照武汉火神山医院运行模式的两所医院19日全部投入运行。目前，湖北省妇幼保健院光谷院区开始收治患者，武汉市泰康同济医院已展开860张床位。

经中央军委主席习近平批准，军队近日增派2600名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情，参照武汉火神山医院运行模式，承担武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区新冠肺炎确诊患者医疗救治任务。增援医护人员通过航空和铁路输送，已于17日全部抵达武汉并展开工作。军队支援湖北抗击新冠肺炎疫情的医护人员达到4000余人。

武汉市泰康同济医院和湖北省妇幼保健院光谷院区是两所处在建设状态的医院，改造前尚未投入运行。军队支援湖北医疗队到达后，分别于2月13日、17日进驻两所医院，开始对接指挥关系，健全各级救治体系，改造和规划专门的救治病区，调整完善救治方案，并以最快的速度收治新冠肺炎确诊患者。在武汉市卫健委的安排下，武汉市泰康同济医院计划开设床位860张，自2月15日起开始正式接收患者。湖北省妇幼保健院光谷院区计划开设床位700张，自2月19日起开始接收患者。

疫情发生后，根据武汉市统一安排，武汉市泰康同济医院门诊楼被改造为方舱医院，已收治143名轻症患者。军队支援湖北医疗队新增力量到达后，为了尽快救治患者，一方面加紧改造原有病区，同时于14日接收了143名轻症确诊患者。

湖北省妇幼保健院光谷院区感染一科主任曾力介绍说，光谷院区每个病房设有3张病床，配备了呼吸机、心电监护仪、输液泵等医疗设备，有独立的洗漱间，医院还为每名患者准备了洗漱用品和枕头被褥。为了尽快统一流程规范，提高科学施治质量，医疗队员在院区进行了感控防护培训考核，部分医疗队员还赴火神山医院进行医疗信息化系统使用培训。

截至2月19日17时，泰康同济医院860张床位已经展开；湖北省妇幼保健院光谷院区感染一区和二区已具备收治条件，可收治普通患者84名、重症患者20名。

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方舱医院增至12家

计划床位超两万张

据新华社武汉2月19日电（记者 王自宸 廖君）记者19日从武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，目前武汉已全面启用12家方舱医院，全市方舱医院计划床位已超过两万张。

据悉，这12家全面启用的方舱医院包括江汉武汉国际会展中心方舱医院、东西湖武汉客厅方舱医院、武昌洪山体育馆方舱医院、江岸武汉全民健身中心方舱医院、汉阳武汉国际博览中心方舱医院、硚口武汉体育馆方舱医院、武汉开发区武汉体育中心方舱医院、江夏大花山方舱医院、东湖开发区光谷科技会展中心方舱医院、黄陂体育中心方舱医院、蔡甸区知音谷方舱医院和青山武钢体育中心方舱医院。

为加大隔离点储备建设力度，在院校板块，目前湖北大学、武汉船舶职业技术学院、湖北中医药大学、武汉商学院、江汉大学、武汉城市职业学院、武汉仪表电子学校等紧急征用校体育馆、部分宿舍作为方舱医院。上述院校正加紧配套建设，并已部分投入运行。

截至目前，武汉全市方舱医院计划床位已达到20461张。武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部相关负责人表示，随着各方舱医院建成运行，患者诊疗和收治能力将得到有效提升。