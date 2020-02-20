最大限度减少医护感染
2月18日，国家卫生健康委办公厅发布《关于进一步加强疫情防控期间医务人员防护工作的通知》，指出医疗机构要合理调配医务人员，科学安排诊疗班次，保持医务人员合理休息，不鼓励带病上岗。加大医用防护用品等相关物资保障，防护物资供应不足时，应当及时向主管部门报告。
《通知》强调，要最大程度减少医务人员感染。医疗机构要开展全员感染控制培训，必要时可邀请国家级、省级感染控制专家进行现场指导。加大感染控制科专职人员配备力度，专职人员要检查和指导各科室各岗位所有医务人员对感染控制和防护工作的落实情况。同时，针对发热门诊和隔离病区，要严格落实《医院隔离技术规范》等有关要求。此外，医疗机构要确定专门部门和人员，每日询问掌握医务人员暴露情况。对于有临床症状、有可能感染的，要立即进行病原学检测。《通知》指出，对因履行工作职责感染新冠肺炎的医务人员，配合人力资源和社会保障部门开通工伤认定绿色通道。（首席记者姚常房）
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