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广东中医药参与救治率达93%

2020年02月20日11:05 来源：健康报网

　　2月19日，广东省政府新闻办举行疫情防控新闻发布会，重点介绍中医药在广东省疫情防控中的运用情况。广东省卫生健康委副主任、省中医药局局长徐庆锋介绍，广东全面落实中西医联合会诊，所有确诊病例均纳入中医辨证论治范围，根据临床实际合理确定中医药治疗的时机和方法。截至2月18日24时，广东省确诊病例1331例中，中医药参与治疗的有1245例，参与率为93.54%。

　　据介绍，中医药参与治疗确诊病例中，单纯使用中药汤剂的913例、单纯使用中成药的177例，中药汤剂与中成药配合使用的155例。中医药参与治疗确诊病例中，治愈出院448例，平均住院日14.5天，症状改善660例，有效率为89%。对于疑似和轻型、普通型患者实施中医药早介入，分类型诊治。广东省中医药治疗方案中，将早中期的轻型、普通型患者区分为数个中医证型，并开出相应指导处方，及时有效改善发热、咳嗽、喘憋和胃肠症状，有效控制病情，提高治愈率。

　　广州市第八人民医院在新冠肺炎医疗救治中，充分发挥中医药防治传染病重点研究室的优势，形成“透解祛瘟颗粒”验方，也就是肺炎1号方。广东在最新发布的省级中医药防治方案（试行第二版）中，将肺炎1号方纳入治疗用药。（记者王宁 通讯员郑凯军）

(责编：许心怡、许晓华)


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