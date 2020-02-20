报！转产“战疫”已打响 高定服装一夜变成“防护服”

这个鼠年春节因为一场突如其来的疫情变得不同寻常。对于定制服装企业埃沃服饰科技公司来说，这个春节也不寻常。不仅员工取消休假全力开工，而且产品也由定制服装变成了统一的“防护服”。

抗击新冠肺炎的“战疫”打响后，口罩、防护服等医疗物资的紧缺，时刻牵动国人的心。强化医疗物资等的供应保障是国家的号召，也是百姓的呼声。为此，社会上涌现出一批企业积极投身“转产战”——为驰援一线，他们改造生产线，转产医疗物资用品，以另一种方式进行“战疫”。

与其采购捐赠，不如投入生产

2020年1月26日，也就是鼠年正月初二，在埃沃服饰科技有限公司（以下简称“埃沃定制”）的核心团队群中，一个转产防护物资的想法诞生了。

随着新型冠状病毒肺炎疫情发展，口罩、防护服等防疫物资出现短缺。一时间，国内外各界的企业与爱心人士在第一时间伸出援手，捐款捐物。埃沃定制也是其中的一员。捐赠之后，埃沃定制CEO何冠斌忽然想到：“为什么我们不直接去做呢？”何冠斌在接受本网采访时说，这个决策过程耗时很短。从开视频会议讨论，到各自收集资料，再到联系相关政府部门申请转产，仅仅花费了4天。

专家赴企业指导产品研发。来源：埃沃定制

事实上，在全国范围内，当时还没有任何明确的通知说，服装企业可以转产做防护相关的产品。因此，当埃沃定制为转产一事联系广州市工信局时，对方也感到意外。在当地多个政府部门的积极配合下，两天内，转产防护用品的流程和申请办法就理出了。

何冠斌的节奏，也是当时埃沃定制的工作节奏。在申请转产的同时，公司自行解决了生产场地、生产设备及原材料等硬件供应问题，确保生产符合国家标准GB19082-2009的口罩及防护服。

短短3天时间，埃沃定制就制作出了第一套防护服样品，并且所有指标都通过了质量安全检测。

设备短缺、供应商休假，“裁神系统”解难题

然而，事情远没有看上去的这样简单。从定制服装转而生产防护服，专业设备短缺这一道关卡就难住了何冠斌。据了解，自疫情发生后，用于生产防疫物资的设备变得尤为紧缺。加之恰逢春节，供应商们都在放假，导致新设备的产出难以为继。

关键时刻，埃沃定制之前搭建的“裁神系统”供应链平台，解了何冠斌的燃眉之急。“之前有很多供应商都并入了‘裁神系统’。所以当我们决定要转产时，就通过这个平台联系到了供应商。”何冠斌介绍说，先后联系了100多家相关企业，其中有一些能够配合生产。

凭借“裁神系统”，原材料紧缺的难题也得到了缓解。以防护服的生产为例，由于防护服对于面料的技术要求较高，能够联系到的供应商一天只能生产几百公斤的量，远远不能满足生产线上的需求。

何冠斌笑说，通过平台公司联系到了相关有技术的企业，“有一些之前是做户外服装的，他们也能制造出符合条件的面料，供应我们的生产。”

如今，埃沃定制已被指定为一级响应期相应防控应急用品定点生产企业，并在广州市市场监管局完成备案。在生产设备、原材料以及人员到位的情况下，公司2月日产医用防护服已达2800件，预计到3月，这一数值将增至5000件。

防护服生产现场。 来源：埃沃定制

困难依旧存在。何冠斌说，专业设备短缺的困扰仍将持续下去。“我们在很早之前就下了大额订单，预定这些设备。但一方面，厂商也存在零配件库存不足的问题；另一方面，这些设备需要供应到全国各地，所以最后还是得看采购能力。”

一腔热血，触发了自救的契机

2月9日，发改委、财政部、工信部等部门共同发布《关于发挥政府储备作用 支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知》称，疫情防控期间，鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应，实施疫情防控重点医疗物资政府兜底采购收储，加强地方应急物资政府收储，支持企业对扩大的产能适时转产。

对于何冠斌来说，得知这个消息无异于吃下一颗“定心丸”。毕竟，在这个“仓促”决定背后，是购买设备、原材料等耗去的数千万元。“最初决定转产时，我们只是认为做了一件正确的事情，希望能够帮助到社会上有需要的人，而没有想过谁来买单。”

这件被认为“正确”的事，后来也从多个方面向管理团队证明了它的“正确性”。

在完成首批防疫用品的生产后，2月6日，何冠斌就赶到了广州医科大学第一附属医院进行捐赠。此后，产自埃沃定制的物资陆续被送往中山医科大学第二附属医院、东莞人民医院、清远人民医院等20多家广东新冠肺炎定点救治医院。用何冠斌的话来说，就是“保持住了转产防疫物资的初心”。

捐赠防疫物资。来源：埃沃定制

事实上，面对这次疫情，如果没有果断选择转产防护服，埃沃定制或将承受不小的损失。

疫情之下，原本人来人往、热闹非凡的零售市场，就如同被按下了暂停键。身处风暴之中的埃沃定制，无疑也遭到了正面冲击。“对我们日常的业务来说，这次疫情的影响是相当大的。因为我们主要是做零售，而从疫情开始之后，整个零售市场的下滑都非常明显，达到了百分之八九十。”何冠斌坦言，目前，公司原有业务基本上都处于停滞状态。

这个在二十多天前，凭借一腔热血做出的转产决定，不仅帮助到了急需防疫物资的医护人员，也让埃沃定制探索出了一条全新的发展路径。

如今，何冠斌已经申请了一个全新的品牌——埃沃防护，并在防护产品的研发中投入了大量资源。“公司已经和钟南山院士所在的广州呼吸疾病研究所，以及广药集团取得了联系，计划联合研发一些新的产品。”

对于疫情过后的市场，何冠斌充满信心，“原有的主营业务肯定会逐步恢复，这个是一个预判；在这之后，健康产业也将迎来新的发展……未来，防护产品会成为我们公司的一个新型业务，并且还将占据相当可观的份额。”（杨海丹）