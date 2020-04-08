工信部：累计为湖北等地区调拨医用防护服超800万件

人民网北京4月8日电 （许心怡）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，截至4月2日，国务院联防联控机制医疗物资保障组累计为湖北等地区调拨了医用防护服超过800余万件，医用隔离面罩（眼罩）165万个，免洗手消毒液357吨，手持红外测温仪66万台，负压救护车1000余辆，呼吸机等医疗救治设备超过了7万台套，为湖北省乃至全国的疫情防控工作提供了有力支撑。

黄利斌指出，疫情发生后，医疗物资需求呈现出爆发式增长，又恰逢春节期间，部分企业停工停产，给保障工作带来了很大困难。在党中央、国务院的领导下，工信部与医疗物资保障组各成员单位协同配合、多措并举，建立完善了“四个体系”，扎实组织医疗物资的生产供应，迅速扭转了医疗物资紧缺的不利局面。

黄利斌介绍了工作的“四个体系”。一是统一的指挥调度体系。在中央统一领导下，成立了由工信部牵头、发展改革委等十几个部门参加的医疗物资保障组，每日按照全流程管理，对各类物资进行统一调度指挥。

二是精准的需求对接体系。与中央指导组及国家卫健委等每日对接汇总各地区各部门需求，特别是对湖北地区保障，按照“三天一滚动”的计划，精准安排生产保供工作。

三是全产业链生产保障体系。会同有关部门推出了一系列财税金融措施，协调药监部门加快生产资质审批，支持企业转产扩能。强化上下游产业链保障，针对医用防护服等重点物资生产企业派出驻厂特派员，帮助解决生产设备、原材料、运输等问题。

四是灵活高效的收储调拨体系。组织国药集团等收储企业对企业生产物资进行了临时收储，搭建了国家重点医疗物资保障调度平台，疫情防控最吃劲的时候，平均每3小时调度一次医用防护服的生产和发货情况，统筹兼顾，确保重点，优先保障武汉地区的需求，同时兼顾其他地区疫情防控的需要。