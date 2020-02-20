国家卫健委：2月19日0—24时新增确诊病例骤降为394例 新增治愈出院病例连续8天过千例

人民网北京2月20日电（董童）国家卫生健康委于20日在官网发布的《截至2月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况"）称，2月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例394例，新增死亡病例114例（湖北108例，河北、上海、福建、山东、云南、陕西各1例），新增疑似病例1277例。当日新增治愈出院病例1779例，解除医学观察的密切接触者25318人，重症病例减少113例。

情况显示，截至2月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例56303例（其中重症病例11864例），累计治愈出院病例16155例，累计死亡病例2118例，累计报告确诊病例74576例（江西、河南、云南省各核减1例），现有疑似病例4922例。累计追踪到密切接触者589163人，尚在医学观察的密切接触者126363人。

湖北新增确诊病例349例（其中：武汉新增615例，仙桃等4市新增13例，荆门、咸宁等10市州对确诊病例中来源于原“临床诊断病例”者进行核酸检测，通过综合分析，将核酸检测结果为阴性的病例从确诊病例中核减，共订正核减279例），新增治愈出院病例1209例（武汉553例），新增死亡病例108例（武汉88例），现有确诊病例49665例（武汉37994例），其中重症病例11178例（武汉9689例）。累计治愈出院病例10337例（武汉5448例），累计死亡病例2029例（武汉1585例），累计确诊病例62031例（武汉45027例）。新增疑似病例880例（武汉483例），现有疑似病例3456例（武汉1940例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例99例：香港特别行政区65例（出院5例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院6例），台湾地区24例(出院2例，死亡1例)。