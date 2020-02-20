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战疫最前沿

2020年02月20日09:04 来源：人民网－人民日报海外版

西班牙《经济学家报》： 

中国经济有足够的能力和担当来收复失地

据西班牙《经济学家报》网站2月16日报道，许多专家、研究所和政府机构的报告得出的结论称，在经济层面上对新冠肺炎疫情所造成影响的恐惧显然被夸大了，这些报告指出，过去曾肆虐全球的疫情在几个月之后对全球、特别是源头国的经济增长只会造成有限影响，并拿当前的形势进行了比较。

报道指出，目前，分析人士一致认为，受疫情的短期影响，2020年全球经济增长预期将下调0.2个百分点，中国的下调幅度为0.5个百分点，而这并非保守估计。

报道认为，从中期来看，中国经济有足够的能力和担当来收复失地。各国央行没有作出强力反应，也证明了疫情造成的影响被评估为有限。

——来源：《参考消息》 

美作家：中国抗疫举措凸显制度优势

中国针对新型冠状病毒所采取的措施在资本主义国家是闻所未闻的。他们重申了中国的社会主义根本属性，在危机中或紧急情况下，人民的福祉优先于资本主义利润。当危机来临的时候，中国有能力作出不受资本主义利润支配的决定。

——美国政治作家萨拉·弗朗德斯2月11日在美国工人世界党网站发表文章

日媒：“钻石公主”号船上621人确诊

“钻石公主”号邮轮上的滞留乘客计划从19日开始陆续下船，首日下船乘客约有500人。另一方面，韩国18日向东京羽田机场派遣了一架撤侨包机，目前，各国的撤侨工作已经开始启动。

据日本厚生劳动省介绍，下船的相关工作会在当地时间19日上午开始，整个计划预计于21日结束。

日本厚生劳动省消息称，“钻石公主”号邮轮上新增79名确诊感染新冠肺炎的患者。截至目前（19日傍晚），该邮轮上已共有621人被确诊。

——来源：日本共同社 

（本报编辑 石畅、韩维正整理） 

(责编：李轶群、许晓华)


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