新增确诊病例连续15天下降
记者从今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会获悉：2月18日0时—24时，除湖北以外，全国新增确诊病例56例，新增疑似病例589例，新增死亡病例4例，重症病例减少40例。新增确诊病例总数已连续15天下降，新增死亡病例数一直保持在较低水平。
2月18日，湖北除武汉以外地区新增治愈出院病例已连续4天大于新增确诊病例。同时，2月13日至今，新增确诊病例数呈显著下降，累计确诊病例数增幅趋于平缓，说明随着各项防控措施的落实和全国对口医疗支援力量的加强，湖北省疫情得到较好控制，治愈率不断提高。
随着疫情的好转，在各方共同努力下，复工复产也取得了积极的进展。据国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民介绍，从区域来看，广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%；从企业看，大型企业相对中小企业复工复产进度快，上游行业和资本技术密集型企业相对下游行业和劳动密集型企业进度更快；从行业看，涉及疫情防控相关物资的复工复产成效比较明显，比如口罩最近几天的产能一直在100%以上，2月17日的产能利用率达到110%。（记者熊建）
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