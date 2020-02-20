当捐赠物资到达时，我们热泪盈眶

武汉加油·北美留学生组成员在运送物资。

施煜程近照

“我们是一群来自国内外平均年龄不到18岁的年轻人，为武汉行动起来，团结力量，募集善款和物资，支援一线的医务工作人员。” 2020年1月23日，由在美国读高中的施煜程等几位中国留学生发起并成立的“武汉加油·北美留学生组”志愿者团队加入了抗击新冠肺炎疫情的队伍之中。

该志愿者团队的发起人、19岁的施煜程说：“非典时，我还是个幼儿，当时很多人守护着我们这一代人。如今，我们长大了，换我们来守护大家。”

48小时上千名志愿者响应

活动发起前，施煜程在微博上浏览到一个视频，视频中，一位老奶奶隔着玻璃看望在疫情防控一线工作的儿子，当看到老奶奶放下带给儿子的东西哭起来时，施煜程也落了泪。“那一刻，我想到日夜奋战在抗击疫情一线的医护人员，希望尽己之力帮助他们。当时正好看到武汉几家医院发出的接受捐赠N95口罩、护目镜、防护服等医疗防护物资的公告，我便发了一条微信朋友圈，号召志同道合的小伙伴一起参与抗击疫情援助活动。”让施煜程没想到的是，最初只有6人响应，两个小时之后，第一个微信群就满员了。48小时后，“武汉加油·北美留学生组”志愿者团队已拥有上千名志愿者。

据北美留学生组综合资源管理部部长李文杰介绍，目前，由综合资源部（由交通组、采购组、医院组、信息组、合作对接组组成）和综合公关部（由宣传组、公关组、翻译组、法务组组成）两部门协同运作将物资直接对接到医院，具体流程为信息组收集分类信息、采购组联系货源方、审查组审核货物是否合格、医院组向医院核对是否接受、交通组负责运输到医院，医院签收并反馈。

从1月23日成立到现在，该志愿者团队共募集善款90余万元人民币，开发运输线路29条，将消毒液、护目镜、N95口罩、医用手套等医疗防护物资送到了武汉。

24小时国内外无缝对接工作

在募集善款及运送物资期间，这群平均年龄不到18岁的年轻人承受着巨大压力。“会有人因我们年纪小而对我们能否撑起这个团队有所质疑，也会遇到组内小伙伴的个人信息被泄露接到恶意骚扰电话的情况，还会遇到辛苦对接到一半的订单突然没有了，会面临学业和工作之间的平衡压力……有时候几件事赶在一块，虽然会情绪低落，但还是坚持做下去。每个人都好像一夜之间长大了，对自身的使命和努力的意义更加明了。”李文杰说。

这个有2000余名志愿者的团队曾陷入口罩风波。1月26日下午，武汉市第四医院等多家医院向北美留学生组反馈，当日收到的口罩不符合医用标准，无法满足一线医护人员需求。

综合公关部部长兰萌告诉记者：“当时向相关厂商采购了5万只口罩，用于捐赠武汉及周边一线医护工作人员。然而，厂商却隐瞒了口罩不符合相关质量检测标准的事实。虽然最终追回了善款，厂家还补发了口罩，但事件发生后，团队成员的压力非常大，甚至睡不着觉。庆幸的是，这为我们敲响了警钟，很快组建了一个由受邀的医疗工作者和医疗器械厂商组成的物资审查组。”

为了在最快的时间内将防护物资运送到有需求的医院，每个组都设置国内外两个时区的负责人，以确保所有环节能够24小时运转。

“时间紧迫，工作非常紧张。各位负责人在活动发起后的1周内，每天的工作时间达到14到15个小时。从起床睁眼起到睡前的最后一刻，微信消息提示占据了手机屏幕，各负责人需在不同群里不停地对接物流、医院、运输、批单等信息。” 活动总负责人宋尘洁说，“每个负责人人均置顶40多个工作群，微信格式也都改成‘名字＋上线（离线）＋岗位’。”

“那一刻她好像闪着光”

在马不停蹄的高强度工作中，在来自各方的多重压力下，“武汉加油·北美留学生组”志愿者们遇到过挫折，也感受过温暖。

志愿者车队一直是物资运送至医院的一个重要环节，因多日奔波劳累以及防护物资缺乏，志愿者司机变得稀缺。“当我们接到一单协运1000件隔离衣从仙桃到荆州时，像往常一样询问了一圈志愿者，两三个小时都没得到回应。”李文杰说，“就在我犹豫是否要放弃这一单时，一位熟络的车队调度朋友告诉我们找到一位‘90后’志愿者。这位‘90后’女孩喜欢可爱的动物，喜欢听周杰伦的歌，喜欢在朋友圈分享一些可爱的日常。为了保证志愿者的安全，我们协商决定从隔离衣中分出一小部分给志愿者使用。可这位志愿者姐姐坚持隔离衣应该留给最需要的人，她拒绝了我们提供的隔离衣，披着一次性桌布驶向了荆州，那一刻她好像闪着光。”

正是这些温暖的瞬间坚定着年轻的志愿者们走下去的信念，也让他们明白了肩负的使命。“感谢在祖国有难时而聚集在一起的你们，让我懂得什么叫做万丈高楼平地起，众志成城不可催……作为新一代年轻人，要勇于担负起属于我们的责任。在他人痛苦的时候不要漠视，在害怕的时候要勇于用行动打破恐惧。” 宋尘洁说。

18岁的朱嘉培说：“当一张张医院提供的证明清楚地写着收到我们捐赠的物资时，无论看几次，都会热泪盈眶，因为能为国家做出实在的贡献就是我们年轻人的追求。”

提供心理支持服务

目前，武汉加油·北美留学生组志愿者团队已经暂停接受善款，正在进行物资对接最后的收尾工作，但他们提供的心理支持服务仍在进行。

“我们不止于为一线和二线人员提供防护物资，还为他们提供心理支持以及撰写有关如何应对疫情期间心理问题的科普类文章。前不久建立的心理平台主要针对医护人员及其家属，以微信一对一的方式给予陪伴。但我们希望将来能扩大咨询范围至大众。除了一对一咨询以外，也将开启线上讲座，帮助大家了解病毒，消除恐惧。”宋尘洁说。

日前，武汉加油·北美留学生组成立了心理援助小组，旨在为一线的医护人员、隔离中的患者、焦急等待的家人带去安慰和力量。以心理部儿童组为例，针对5至12岁以及父母是医护人员、确诊患者、处在隔离期的儿童，由志愿者提供一对一的远程心理辅导。

施煜程表示，疫情背后的心理“重建”是北美留学生组关注的重点。