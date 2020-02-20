孙春兰：坚持重症轻症并重 千方百计救治患者
新华社武汉2月19日电 （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻落实习近平总书记一系列重要指示批示精神，中央赴湖北指导组连日来指导地方千方百计救治患者，提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率。
为加强危重症患者和轻症患者的救治工作，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组走访慰问一线医务工作者，听取医院专家团队的意见建议，要求有关部门加大保障力度。
孙春兰说，当前医疗救治过程中已探索出一些有效经验，要及时总结，形成适合医疗机构推广的规范流程，对重症患者要集中多学科医疗团队，全力以赴、努力降低危重症病人的病亡率。
目前，全国已有来自地方和部队的3万余名医务人员驰援湖北武汉，包括呼吸、感染、心脏和肾脏等多个学科专业。武汉的重症专业医务人员达1.1万名，接近全国重症医务人员资源10%。
孙春兰指出，湖北武汉疫情防控发生了一些积极变化，但形势仍然严峻。救治工作一定要关口前移，避免轻症发展成重症。方舱医院、隔离观察点的医疗救治工作也要进一步强化细化，中西医结合打好救治组合拳。
中央指导组指导督促湖北省、武汉市进一步加强发热病人核查筛查，从源头上切断传染源，阻断传播途径。目前，湖北省和武汉市正在进一步强化对发热病人的排查核查，围绕筛查、转运、收治、治疗四个环节无缝对接，优化畅通收治转诊通道，确保患者及时转运到相应医疗机构，实现应治尽治。武汉市定点医院已增加到45家、共有床位19161张；全面启用12家方舱医院，计划床位超过2万张。
《 人民日报 》（ 2020年02月20日 02 版）
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