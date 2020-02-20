新华社北京2月19日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员专门作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，从各个方面提供支持保障，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入战胜疫情斗争。

习近平强调，指挥调度、后勤保障要科学到位，对医务人员舒缓压力、生活保障、必要休整、精神鼓励务必及时加强落实，一定要保证在湖北（武汉）医疗队伍安全有序、统筹协调、有力有效、及时迅速开展工作。

新冠肺炎疫情发生以来，广大医务人员夜以继日、连续奋战，有医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命，体现了医者仁心的崇高精神。习近平多次主持召开会议、发表重要讲话、作出重要指示，给全国特别是湖北和武汉奋战在疫情防控一线的医务人员送去党中央的关怀。他在北京调研指导疫情防控工作时亲切慰问广大医务人员，并就帮助他们解决实际困难和问题作出部署、提出要求。

根据党中央部署，全国29个省区市、新疆生产建设兵团和军队系统已派出3万余名医务人员驰援湖北（武汉）。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 01 版）