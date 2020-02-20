被世卫组织总干事点赞的“临时妈妈”

2月17日，世界卫生组织总干事谭德塞在社交媒体转发了新华社发布的一条视频新闻，视频讲述的是安徽安庆市迎江区一个集中隔离点里，一群“护士妈妈”照顾感染者家庭孩子的故事。谭德塞表示，护士们的行为令人感动，各国应更加关注和支持护士们的工作。

究竟是怎样的故事，赢得了谭德赛的关注和点赞？2月19日下午，中国妇女报·中国妇女网记者跟随前去隔离点看望慰问的安庆市妇联主席焦玲的脚步，走近两个被照顾的孩子以及她们的六位“临时妈妈”。

下午3点，4岁的玲玲（化名）正在“临时妈妈”的陪伴下阅读绘本，一旁，两个多月大的乐乐（化名）睡得正香。留下两位照顾孩子，六位“临时妈妈”——迎江区人民路、华中路、孝肃路、滨江、新河路街道社区卫生服务中心护士祖璐鹭、江爱军、嵇群、朱艳、吴怡婷和长风乡中心卫生院护士王四妹，派出了四位“代表”，与市妇联一行见面。

在几位“爱心妈妈”和迎江区疫情防控应急指挥部安置组副组长、区民政局局长郑李平的讲述中，记者了解了这个不幸深陷新冠肺炎疫情的家庭，“爱心集结号”吹响后温暖迅速汇集的12小时，以及十余天来六位“护士妈妈”对两个孩子的精心照料给这个家庭带来的感动——

两个多月前，迎江区滨江街道李先生和爱人赵女士一家在喜悦中迎来了二宝。1月21日，李先生的姑父从武汉回家过年，特意赶来看看刚出生的孩子，随后姑父被确诊感染了新冠肺炎。1月25日，李先生发烧，31日被确诊为新冠肺炎，没过几天，公公婆婆均被确诊感染。

娘家父亲早已去世，年迈的母亲远在外地，鞭长莫及，赵女士只能独自带着两个孩子居家隔离。2月7日，迎江区疫情防控应急指挥部研究决定，所有确诊病例密切接触者必须集中隔离。当晚，赵女士和两个孩子被送至集中隔离点。

2月8日上午，医护人员在检查时发现，赵女士眼角膜红肿，当即为她取样检测，晚上，检测结果出来，显示为阳性。

其实，在得知丈夫确诊后，赵女士也曾做过最坏的打算，她赶紧给只有两个多月大的孩子断了奶，在家中无特殊原因也离孩子一米开外，两个孩子一直没有感染症状。

但得知自己的检测结果，赵女士还是蒙了，全家都住院隔离治疗，两个孩子怎么办？

“一家四口全到定点医院隔离治疗，两个孩子可不能没人照顾。”采访中，郑李平告诉记者，“当夜，我们紧急研究方案，同时告诉赵女士，请相信我们，你安心去医院隔离治疗，我们一定照顾好你的孩子！”

“两个年幼的孩子虽然没有感染症状，也已经是密切接触者，谁来照顾更稳妥、安全？”经过商议，区疫情防控指挥部安置组决定招募医护人员担任孩子们的“临时妈妈”。

2月8日晚，区疫情防控应急指挥部紧急向全区医疗工作者发出倡议，微信群里的消息被快速转发。“当时已是元宵节的深夜，还是有多位医生护士主动请缨”，郑李平回忆。

人民路街道社区卫生服务中心护士祖璐鹭第一个报名。虽然她的孩子才两岁，爱人在外地工作，难得春节团聚，“我有婴幼儿照顾经验，我去！”

“带伢，我有经验，我愿意”，华中路街道社区卫生服务中心护士江爱军，已经50多岁，体力精力早已不如年轻人，还是马上报名。

“我愿意报名，让我上吧！”父母已经70多岁的孝肃路街道社区卫生服务中心护士嵇群，虽然自己的身体不是很好，也毅然选择奔赴一线。

“我行”“让我去”“让我来”……一时间，迎江区医卫工作者的微信群里迎来了几十名争当“临时妈妈”的医生护士。

在隔离医学观察点，虽然不是面对确诊病人，但身处隔离区，不排除有被感染的风险。最终，区疫情防控应急指挥部综合考虑，选定了6位“临时妈妈”，为了方便大家休息，每三个人五个小时一个班，每天三班倒。

“这有我们，尽管放心！”2月9日上午9点，三位“临时妈妈”准时来到隔离区，在简单向赵女士了解情况完成交接后，赵女士安心地上了救护车，孩子们也从一个妈妈的怀里传递到另外六位“护士妈妈”的心上。

冲奶粉、换尿片、逗孩子，“临时妈妈”们迅速进入角色，刚刚还哭个不停的两个小家伙，一会儿就平静了下来。

下午，当赵女士通过视频看到两个孩子被“临时妈妈”们照顾得无微不至时，泪水浸湿了眼眶。

在隔离治疗的日子里，赵女士和爱人李先生每天都能收到关于孩子的消息，时常能通过微信视频看到两个孩子。看见孩子被照料得很好，夫妻俩的状况也一天比一天好，“人间真的有大爱，那么多素未谋面的人，日夜照顾我的孩子，她们是伟大的，是我们一辈子不能忘记的人！”赵女士说。

采访中，郑李平告诉记者，19日上午在和赵女士通话时了解到，她目前恢复状况良好，两次核酸检测都显示阴性，过两三天就能出院。出院后，赵女士还要到隔离点观察14天。但出于安全考虑，安置组决定，让赵女士和孩子在隔离期不见面。

2月19日下午，看望慰问两个孩子和六位“爱心妈妈”的家庭时，安庆市妇联主席焦玲既送去了“娘家人”的贴心关怀和由衷敬意，也郑重承诺：将组织动员街道社区妇联和巾帼志愿者，待孩子隔离期结束回到社区后，接过“爱心妈妈”的接力棒，全力照顾好孩子。市妇联也将持续关注关爱“临时妈妈”们的家庭，帮助她们采买日常生活所需，解决生活实际问题。（记者 王蓓）