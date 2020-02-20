“因为过年，一部分居民回了老家。” 59岁的胡明荣嘶哑着嗓音说：“可还有9800多人呢！”

“不漏一户、不漏一人”，对武汉汉阳区江欣苑社区——一个有5470多户的大型社区而言，压力可想而知。

2月17日起，武汉全市开始为期3天的集中拉网式大排查，希望在2月20日完成“五个百分之百”工作目标——确诊患者百分之百应收尽收、疑似患者百分之百核酸检测、发热病人百分之百进行检测、密切接触者百分之百隔离、小区村庄百分之百实行24小时封闭管理。

“现在，我们还有最后6小时。”2月19日下午，面对散居在41个楼栋128个单元里的居民，已担任社区党委书记16年的胡明荣直言：“这次的挑战，不小。”

大数据

攥着一份情况不明家庭信息表，胡明荣找到社区民警蔡国胜。

“胡书记，你就说，还有谁家没联系上？”

“就是这一家，手机号换了。”

“哦，他现在的手机号是176……”

“还有这家，不承认和确诊的（患者）是亲戚。”

“不对，是她亲姑姑，清清楚楚的。”

……

几分钟后，这份表已被重新添上居民的最新信息。

“快去确认吧，别耽误时间。”看到社区工作人员一一记下，胡明荣赶紧嘱咐。

这一轮大排查，让胡明荣知道，警方的大数据平台“很管用”。

按照统一部署，武汉警方去年启动“一标三实”基础信息采集工作，即标准地址，实有人口、实有房屋和实有单位。其中，“标准地址”由行政区划、街路巷、门（楼）牌号、小区名称、楼栋号、单元号、户室号等要素分层级依次组合构成；“实有人口、实有房屋和实有单位”是指实际居住的人口、实际存在的楼栋和房屋、实际存在的单位。

“特别是在排查密切接触者时，这个‘神器’让效率提高不少。” 蔡国胜说。

应收尽收，首先要做到应排尽排。

“几十个工作人员，短时间内完成排查，除了我们社区以前基础好，还真需要高科技。” 正录入着排查数据，一位社区工作人员感慨。

不遗漏

为了对每户情况能一目了然，胡明荣专门和工作人员一起做了张表。

“你看，蓝色的代表密切接触或疑似，绿色的就是安全。”顿了一下，胡明荣降低点儿声音说：“黄色的，就是已经去世。”

她每天最担心的，就是黄色或蓝色会变多。

“还好，在我们社区，绿色一直在增加。”一张统计表翻下来，胡明荣说：“社区做好社区的事，只要医院里有病床，我就不担心。”

据武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部2月19日发布的消息，目前武汉已全面启用12家方舱医院，全市方舱医院计划床位已超过两万张。

越来越多的床位，成为3300多个社区（村湾）工作者们“去敲门的底气”。

“体温正常吗？” “家里有没有重症病人？” “有没有什么需要帮助的？”2月18日，虽然与居民隔着大门，李俊询问的声音耐心且坚定。

作为江汉区香江新村社区书记，她已经和同事们一道，一一联系了辖区4000多位居民，并完成体温摸排。

战斗在这个老年人居多的老旧社区，已经1个多月没回家的李俊说，每在统计表上打完一个钩，心里就能踏实一分。

对于此次大排查要达到的目标，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林要求：各区要作出承诺，确保没有居家的确诊和疑似病人，“不能不当回事，人命关天，如果再发现一例，就拿区委书记、区长是问。”

一家家地问清楚，拿到最真实的底数，是武汉保卫战当前的关键。

胡明荣不是一个只强调“报数字”的人，更在意的，是当了多年社区书记之后，“能否顺利敲开每户的门”。

“对社区，封闭大门容易，敲开小门才是真考验。”这位已经连续吃了十几天方便面的女书记说，不真的掌握每家每户的情况，怎么去“把那个病打败？”

已经自己开车，送过好几位确诊患者去医院的她觉得，这种时候，居民是不是信任你，“一下子就显露出来了”。

胡明荣记得，一位已确诊的居民，在家人因新冠肺炎过世后，被安排送去医院时，只提出了一个要求：“我要坐胡书记的车去。”

“好，就我来送。”看着这位“快没活下去勇气”的居民，胡明荣再清楚不过，“那个老姐姐，就是想在去医院前，在一个觉得安全的地方，能号啕大哭一场。”

随着这场对抗“疫魔”的战争走向白热化，越来越多的人已经清楚，打赢这场阻击战，两道防线最为关键——一道是在前线救死扶伤的医护工作者；另一道则在社区，依靠社区工作者、公安民警来防控病毒发生更大范围传播。

已有多位专家表示，从疫情走势角度而言，社区这道防线，尤为重要。

把社区最后一个“密接者”送去隔离点后，拿着那摞每一行都打上确认钩，密密麻麻写完40多张A4纸的居民排查表，隔着两层口罩，胡明荣暗暗舒了口气：“有了这些，希望我们能真晓得，这个病毒到底躲在哪里。”（王长路 刘丽君 徐旭 袁鹏）