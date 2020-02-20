特殊时期在家学网课 孩子视力问题怎么管？

疫情还没结束，很多学校选择了开网课，让孩子在家里先学起来，家长们的担忧来了：不得不接触这些电子产品，孩子的视力保护要注意什么，如何能做到不让近视产生或加重？急家长所急，儿童眼科医生吴云艳大夫进行了解答。

1，使用正确的读写姿势很重要。姿势要端正，做到“三个一”，即1、 手指距离笔尖一寸2、眼睛距离书本一尺 3、前胸与桌沿要保持一个拳头的距离。孩子在家学习缺乏自觉自律性，需要家长的监督。切记不要躺着或者趴着学习。

2，保持阅读环境中适宜的光亮度和对比度，每个桌面的照度应在500 lx以上①，照明应无炫光或闪烁。切记不要在厕所灯光比较昏暗的环境下看书。

3，尽量使用纸质阅读代替电脑、iPad使用。严格控制近距离用眼时间。近距离用眼(iPad、电脑、看书、写字、画画、玩乐高、弹钢琴等)30-40分钟休息10分钟。休息10分钟由于不能随意外出可以在阳台、窗户边远眺10分钟，或者在自家院子里尽量看远10分钟，家长也可以陪伴孩子玩10分钟远眺的游戏比如投飞镖等，由于这是比较枯燥的行为，家长可以陪伴孩子一起做从而保证达到使眼睛有效放松的效果。

4，看电视每次少于30-40分钟，每日可以看1至2次，看电视的距离要至少3米以外，最好是在电视屏幕对角线5倍长度距离看电视。

5，保证每日进行体育锻炼。可以在家跳操、跳绳、俯卧撑、踢毽子等，有条件的家庭可以在家里打乒乓球。

6，每日作息时间规律，保证孩子每日8至10小时充足睡眠。

7，合理均衡饮食，多水果蔬菜，少食甜食，多吃硬质食品。咀嚼被誉为另类的“眼保健操”能预防近视眼的发生。如果接触日照较少，可以每日补充10微克的维生素D3。

8，对于佩戴OK镜的孩子来说，应坚持佩戴，不要因为减少远距离用眼就减少佩戴OK镜。如感觉有异常应及时和自己的OK镜医生沟通，及时解决问题。

保护视力，预防近视，这是需要孩子和家长一起努力的事情，特别是在家学习的这段时间，家长更应该帮助孩子管控好使用电子产品的时间，引导孩子在上完课程，将孩子的注意力转移到其他感兴趣的事情上；同时建议家长们也要以身作则，减少在孩子面前玩手机、IPAD的时间，与孩子多一些情感互动，给予孩子更多精神上的陪伴。

那么，一旦孩子视力下降，早期会有什么表现呢？吴云艳介绍，家长应该关注孩子是否有以下几点表现：

看物体时经常眯眼：近视引起的眯眼动作是眼睑轮匝肌收缩作用的结果，其原理是要是为了使瞳孔变小，进入眼睛中的光更少，增强聚光，因而看东西更清楚。眯眼会使孩子眼睛周围肌肉过度紧张，引起酸胀疼痛等症状。

注意力不集中：孩子在学习，比如看书时，经常注意力不集中，妈妈要仔细辨别：是您的太孩子太调皮，抗拒学习所引起的？还是说孩子在逃避用眼疲劳给自己带来的精神上的压力？特别是当孩子不愿意或者无法表达时，妈妈们一定要留意了。

贴近物体看东西：当孩子看物体时总要跟物体贴得很近，读书写字时常常抱怨屋子里的光线太暗时，要考虑到孩子可能患有近视。

经常歪着头看物体：一些患有早期近视的儿童常常会歪着头看物体。这是因为歪着头看物体可以减少散射光线对其视力的影响。

吴云艳提醒，孩子假性近视的周期很短，通常只有2-3个月的时间，一旦形成真性近视就不可逆了。因此，家长们一定要学会通过细节判断孩子视力问题，才能做到早发现，早治疗。出现上述几个行为时，很可能说明孩子视力已经出现问题，家长应带着孩子去正规医疗机构的眼科做检查。

注释：

①照度是被照面单位面积上所接受的光通量，单位为勒克司(LX)。照度的定义式为E=Φ/S,E为照度(LX)；Φ为光通量(lm)；S为受照物表面面积(㎡)。

当一点光源照射到某一物体表面时，该表面的照度E=Icosθ/d2,E为照度(LX)；θ为受照物表面法线与点光源照明方向的夹角；d为受照面与点光源之间的距离(m)；I为点光源发光强度(cd)。