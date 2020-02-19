“岩盐气溶胶疗法”获批治疗呼吸疾病

2月16日，江苏春帆生物科技有限公司收到江苏省药品监督管理局核发的《医疗器械生产许可证》，许可产品为治疗呼吸系统疾病的岩盐气溶胶治疗仪。

岩盐气溶胶疗法是利用干燥的岩盐气溶胶微粒的物理、化学特性达到治疗效果。作为非药物疗法，国外最早应用于呼吸系统疾病的治疗，包括成人及儿童哮喘、慢性阻塞性疾病与支气管炎、肺气肿、尘肺病、祛痰作用等。

在国内，华北理工大学与江苏春帆生物科技有限公司联合成立了岩盐气溶胶生物科技重点实验室。国内呼吸疾病专家，北京大学第三医院赵金垣教授，华北理工大学公共卫生学院院长、博士生导师刘和亮，博士生导师范红敏领衔的“关于岩盐气溶胶疗法具有抑制病毒、细菌作用及可以减轻呼吸道炎症效用”等研究成果。

实验成果表明，岩盐气溶胶微粒直径为1-5um。可自由进入各级分支的支气管以及肺泡，均匀分布于黏膜表面，吸附由于病理原因进入呼吸道的病原微生物等有害物质，岩盐生物气溶胶的高渗作用使病原蛋白大量脱水而凋亡，起到抑制病毒的作用。同时岩盐生物气溶胶激发粘膜纤毛的修复，加速气道分泌物及有害物质的清除，调节呼吸道微生态环境，廊清气道，改善肺功能。岩盐气溶胶表面带有负电荷，能增强黏膜上皮细胞的电生理活性，增强其非特异性的免疫功能。岩盐气溶胶还活化了体内巨噬细胞，能够调节呼吸道免疫功能，从而提高了人体机体免疫能力。

江苏春帆生物科技有限公司董事长李胜俊表示，公司将抓紧复工，加班加点生产，向武汉前线捐赠一批岩盐气溶胶治疗仪，加入到支援战“疫”的“江苏队”。