复工复产后如何保护自己？专家：保持安全距离 工作场所戴口罩

人民网北京2月19日电 （李轶群）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员李涛指出，复工复产后，即要做好工作还要做好个人防护，应减少人群聚集，保持安全距离，工作场所要全程佩戴防护口罩。

李涛建议，复工复产后，在工作场所要全程佩戴防护口罩。工作场所存在粉尘和毒物时，既要考虑对新冠肺炎的防控，也要考虑对所接触危害因素的防控，还要注意口罩防护效率和密合度是否符合要求。在办公场所办公，一个人时可以不戴口罩，但多人办公时建议佩戴口罩；有条件的办公场所应该适当加大座位之间的距离。注意保持工作服、座椅套等织物的清洁并定期消毒。加强手卫生措施，养成勤洗手、正确洗手的习惯。不能确定手是否清洁时要避免用手接触口鼻和眼睛，减少手接触公共物品和部位。定期对工作台、操作按钮以及一些物品表面进行消毒。

对多人操作的设备，要对接触部位比较多的表面或配件进行消毒，如果作业允许佩戴手套时，可以佩戴手套作业。

“减少人群聚集，避免到人群聚集尤其是通风条件比较差的场所，外出时要做好个人防护和手卫生。”李涛说。

企业有食堂可以实施错峰就餐，或打包到各自工位、休息室就餐，也可以提供盒饭，鼓励员工自带饭盒。就餐时要注意与他人保持一定距离，减少交谈。

李涛强调，要注意自己的健康状况，一旦出现发热、乏力、咳嗽等症状要避免接触他人并佩戴口罩，按照规定及时到指定医院就医，避免乘坐公共交通工具。就医过程中一定要全程佩戴防护口罩。