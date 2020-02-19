疫情期间复工，员工情绪紧张怎么办？专家建议企业早做应对

人民网北京2月19日电（记者孙博洋）复工后，员工想到工作时大批人员聚集，可能出现紧张和焦虑的情绪。这个问题企业应当如何应对？在19日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员李涛解答这个问题表示，因为疫情期间复工，很难避免员工出现紧张情绪，所以企业应该早做应对。他建议采取以下三项措施：

一是结合工作场所健康促进和健康企业建设。采用多种方式开展新冠肺炎防控知识宣传教育，引导员工科学理性认识疫情，做好个人防护，理解、支持、配合疫情防控工作。

二是及时了解和掌握员工的心理健康状况，疏解员工的紧张焦虑情绪。企业可以开展心理健康服务，可以设立心理健康的咨询电话，设有医务室的企业可充分发挥医务室的作用，没有医务室的企业可以依托心理健康或者疾控专业机构来为企业员工提供心理健康服务。

三是发现可能出现群体心理健康危机苗头时，企业应该及时向属地的疫情联防联控工作机制组报告，要采取有效措施。建议企业应该有预防和控制歧视患病员工或者疑似患病员工的一些措施。