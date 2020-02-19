国资委：96家央企所属2万余生产型子企业的开工率超80%

人民网北京2月19日电（记者孙博洋） 19日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况进行了介绍。会上，国资委宣传局局长、新闻发言人夏庆丰就中央企业组织复工相关情况进行了回应。

夏庆丰表示，当前防控疫情仍是首要任务、头等大事。我们既要打赢抗疫阻击战，也要打好经济保卫战，中央企业要发挥“顶梁柱”作用。疫情防控目前仍处于吃劲的关键时期，企业复工复产也存在着压力和风险，但只要防范有力、措施得当、科学组织，是可以有效避免聚集性疫情风险的。

对于中央企业复工防疫的具体措施，夏庆丰表示主要有以下几点：

一是建立最严格的岗位责任制。按照“谁用工、谁管理、谁负责”，落实好主体责任，企业主要负责人切实担负起防控的第一责任，既要制定好周密的复工复产方案，也要制定好有效的防护预案和具体的操作指南，建立健全工作机制，层层压实工作责任。

二是要分类指导有序推进复工复产。目前，96家中央企业所属2万余户主要生产型子企业的开工率超过80%。下一步的重点是结合实际，分区域、分行业、分项目推进复工复产。

分区域推进，疫情最为严重的湖北，除保障生活基本需求的相关企业，在疫情有效控制以后再稳妥组织复工复产。对疫情较为严重的地区，稳妥有序地推进复工复产。对疫情较轻的其他地区，努力实现全面复工复产。

分行业推进，对涉医涉药等疫情防控企业，组织全面复工复产，对煤电油运、通信、粮油等企业要做到基础保障不间断。

分项目推进，对有影响、带动力强的重大项目、重大工程，加快解决项目面临的困难，确保及时开工建设。

三是严格落实企业防控措施。组织企业做好科学防控，确保设施物资到位、监测排查到位、宣传教育到位，建立返岗员工健康卡制度，评估后再上岗，发现问题果断处理。

四是合理安排返岗和生产。强化联防联控，指导企业组织员工合理返程返岗，科学安排生产计划，在确保正常生产经营秩序的同时，有效地降低人员风险。