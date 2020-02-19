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人社部：畅通返岗服务衔接 引导劳动者合理安排返岗复工

2020年02月19日15:54 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月19日电（董童）今日下午，国务院联防联控机制召开发布会，介绍有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况。会上，对于引导农民工等人员有序返工问题，人社部就业促进司副司长宋鑫表示，人社部成立了农民工返岗复工“点对点”服务协调小组，与有关部门和各地密切配合，在做好疫情防控前提下，帮助农民工安全有序返岗。

一是畅通信息渠道，促进有序返岗。各级人社部门通过官网、官微等，第一时间发布企业开复工信息、防疫要求等，并指导企业通过各种方式向农民工通报有关情况。依托基层公共就业服务机构、劳务工作站、微信小程序等，动态掌握农民工返岗需求信息，提供出行指导，避免盲目外出。

二是加强沟通协调，促进有组织返岗。坚持分区分级指导，强化输入地和输出地的对接，畅通返岗服务衔接渠道，引导劳动者合理安排返岗时间和交通方式。对成规模、集中性返岗的劳动者，会同相关部门开通专车专列等，努力实现“出家门上车门，下车门进厂门”。

三是注重防疫保障，促进安全返岗。配合有关部门，指导企业做好卫生防疫、体温检测等工作，助力职工返岗复工。

宋鑫提出，人社部将加强指导，统筹协调，抓好点对点服务，为有序复工复产提供劳动用工保障。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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