人社部：近期共帮助2600家企业解决缺工10.3万人

人民网北京2月19日电（董童）今日下午，国务院联防联控机制召开发布会，介绍有序推动各类企业复工复产和稳岗就业工作情况。会上，针对保障疫情防控物资的生产运输企业用工问题，人社部就业促进司副司长宋鑫表示，为帮助疫情防控、公共事业运行、群众生活必需等涉及国计民生的企业解决缺工问题，人社部门切实履责，系统联动，全力推进，建立了24小时重点企业用工调度保障机制，千方百计促进重点企业复工达产。近期以来，共帮助2600家企业解决缺工10.3万人。

第一，强化组织动员。地方各级人社部门成立了相应工作机制，设立了人社服务专员，建立了重点企业台账，深入到企业摸需求，深入县乡做动员，即时响应，全力保障。比如河南新乡，当天接到重点企业用工需求之后，下午就召开动员会，储备了6500名工人。

第二，畅通多种渠道。在国家政务服务平台、公共招聘网等设立重点企业用工专区，动态及时发布重点企业用工需求。同时，通过协助企业原有职工返岗、挖掘当地潜力、企业间余缺调剂、定向招聘和跨区域有组织协作等各种方式，保障了重点企业阶段性用工需求。

第三，加大政策支持。开放中国职业培训在线，上线一批继续紧缺工种培训课程，免费向广大劳动者开放。各地普遍出台很多措施，如给予企业一定的吸纳就业补贴，给予从事招工服务的人力资源机构一定补助，有的地方对企业采用包车形式接回返岗职工的，还给予一定补贴。

宋鑫提出，在保障重点企业用工的同时，人社部非常关注劳动者的身体情况，协调卫健、交通等部门，做好体温监测，开通直达专车，指导企业完善各种防疫措施，有效保证了劳动者安全到岗、健康工作。下一步，将进一步加强工作指导，抓细、抓实、抓落地，千方百计保障重点企业用工，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战做出应有贡献。