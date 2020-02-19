并肩抗疫 昔日同窗成战友

王岩（右）和王源在“战疫”一线再叙同窗情。 本报记者 和冠欣摄

脱下防护服，带着一身疲惫，王岩走出了隔离病区。还没出发回驻地，就有人给她带来一份惊喜。

王岩是首都医科大学附属北京安贞医院急诊科护士，对武汉有着特殊的情感——因为毕业于武汉，她已把这里视为第二故乡。

乘电梯下到住院楼4层，老同学王源迎面走来，将一个口袋递到王岩手上。“这是我婆婆给你熬的排骨汤，里面放了山药，说让你补补营养。”王源也刚刚下班，她本是武汉协和医院西院区妇产科的护士，疫情当前，她也勇敢地站上了一线。

王岩和王源都毕业于武汉铁路职业技术学院，同是护理073班的学生。这次疫情让十年未见的她俩又聚在了一起。

王岩说，她原本不在北京医疗队的“首发阵容”里，得知情况后非常着急，她几次请缨，一定要到前线去。“同学们都在前线，我特别担心她们，能跟她们近一些，并肩作战，我心里才踏实！”

在抗击疫情的战场上，曾是同学的她们再次相遇。护理临床病患，王源以前接触到的更多是手术外科方面的护理，相对于内科区别很大。王岩深知这一情况，只要有机会见面便事无巨细，好一通叮嘱。现在俩人只要有时间在一起，几乎顾不上叙旧，话题从危重患者的护理到个人的防护措施，全都围绕着抗击疫情。

此次北京医疗队驰援武汉，时间紧任务重，王岩没有时间提前告诉王源。她们的重逢还是一次偶遇。2月12日，虽然王岩当时戴着口罩，王源还是一眼就认出了她。如今，这对老同学已经在病区共同奋战多日，王源还没见到过王岩摘下口罩的脸庞。

王源说，十年后的武汉变化特别大，希望尽快战胜疫情，和老同学好好叙叙旧，还要一起去逛街、赏樱花，看沿江的夜景，再吃一碗热干面。(记者 景一鸣 王雅贤 和冠欣)