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琼岛卖芒果 直播来“带货”

记者  闫  旭  朱荣鹏

2020年02月19日09:13 来源：人民网－人民日报海外版

　　三亚芒果进入采摘季，但受新冠肺炎疫情影响，前来采购的客商减少。怎么办？政府出手，助力芒果网上销售。2月13日15时，在海南三亚市凤凰岭芒果园，三亚市长阿东对着直播镜头，从树上摘下一个大芒果，与淘宝官方主播互动推介三亚芒果。

　　“我要给三亚芒果点个大大的赞，为什么呢？第一，三亚位于北纬18度，冬季平均气温24℃，是最适合芒果的生长时间；第二，我们三亚芒果品种好，有贵妃、台农、水仙等。我现在拿的是水仙，你们看，皮薄、肉厚、汁多，而且富含维生素A和维生素C……”

　　“能不能切开一个芒果看看？”有网友提问。

　　阿东拿起一个切成花状的芒果对着镜头说：“三亚芒果年产量有50万吨，上市比较早，从2月份开始，每个月上市10万吨左右，一直持续到6月份。三亚芒果是最好销的芒果，但今年受疫情影响，传统销售渠道不畅……希望通过网络平台，使我们三亚芒果直接从树上到市民家中，实现点对点销售，既可以让大家吃到最好的芒果，又可以帮助我们农民增加收入。”

　　芒果是三亚的特色产业，全市种植面积40万亩，正常年份三亚芒果不愁销路。但今年受疫情影响，市场整体消费疲软。为破解当前芒果等水果销售困局，三亚市与淘宝、京东、拼多多、抖音等大型电商平台合作，开展各类营销推广活动。市长淘宝直播推销三亚芒果便是其中一项活动。

　　2月13日20时，在天猫平台“三亚呀诺达水果旗舰店”，记者看到，海南金煌芒果中大果10斤装，已有4810人付款；树上熟海南小台芒9斤装，已有3734人付款。

　　三亚市农业农村局副局长曲环表示，目前芒果网络销售势头很好，已连续多天销量达3万单，三亚将以这次热带水果网络营销为契机，加快拓宽三亚热带水果等特色产品销售渠道。

(责编：李轶群、许晓华)


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