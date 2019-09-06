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多吃芒果护视力

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授   马冠生

2019年09月06日08:09 来源：人民网-生命时报

　　时下正是吃芒果的好时节，剥开果皮，咬一口饱满香甜的果肉，别提有多惬意了。然而，其营养价值咋样呢？

　　和其他水果相比，芒果中胡萝卜素的含量比较丰富，每100克果肉含胡萝卜素897微克。胡萝卜素作为维生素A的前提物质——维生素A原在体内可以转化并发挥维生素A的作用：构成视觉细胞内感光物质的成分，提高机体暗适应能力，预防夜盲症；促进细胞的正常生长和分化，预防胎儿畸形；维护上皮细胞的健康，预防皮肤干燥、毛囊增生。胡萝卜素属于类胡萝卜素，是一种生物活性物质，具有抗氧化、抗肿瘤、增强机体免疫功能等作用。芒果中维生素C的含量为23毫克/100克，还含有少量的硫胺素、核黄素、尼克酸等B族维生素和维生素E等维生素。芒果属于高钾低钠水果，每100克果肉含有138毫克钾，2.8毫克钠，适宜高血压、冠心病等慢性病患者食用。芒果中硒含量相对较多，硒能够抗氧化，保护心血管和心肌健康，增强免疫功能，抗肿瘤，促生长。

　　芒果有一种特殊的香气，这种香味的来源是萜类化合物。研究表明，萜类化合物具有抗癌、抗菌、抗炎、抗氧化、保护神经、镇痛等作用。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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