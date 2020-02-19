保利人筑起健康防护墙

第一时间成立疫情防控小组，组建党员团员突击队、志愿服务队，每天近2万物业服务人员轮流值守在社区防疫第一线，阻隔传染渠道，掐灭社区疫情蔓延苗头……

疫情防控，社区是基础。新冠肺炎疫情发生以来，保利发展控股集团多次召开专题会研究疫情防控工作，形成了联防联控、群防群控的防控格局。旗下保利物业打响社区疫情防控阻击战，用爱与担当全力守护社区家园，让百万业主放心居家。

五项举措严防严控

在武汉保利茉莉公馆，物业服务中心积极联动居委会，承担起党和政府基层组织与小区群众桥梁纽带作用。每天在群里，业主自行汇报去向和人员身体健康情况。一旦发现有发热迹象，物业立即上报居委会。

保利物业在全国有800多个物业服务项目、500余个社区。早在1月21日，保利物业党委就迅速成立防控工作小组，启动防疫管控预案，研究制定疫情防控规范标准化文件，发动基层共产党员、共青团员投入到一线防疫工作中。

保利物业把防控举措概括为“一二三四五”：“一”是必查，业主、员工及外来人员必查体温；“二”是两地消毒，重点部位和高频次活动场所加大消毒力度；“三”是三道防护，确保高频次、近距离接触隔离客户的岗位人员必须满足全面防护要求；“四”是四类宣传，通过宣传平台、配合当地政府传达即时信息；“五”是五方联动，保利物业总部、各区域平台公司、项目与街道社区及防疫部门五方联动，建立疫情紧急情况处理机制。

发挥党员先锋模范作用

在接到防疫任务后，江苏党支部第一时间发起战“疫”倡议书，18名党员主动申请冲在防疫第一线，承担起门岗24小时值守测量、排查、登记等工作，将蔬菜、水果等生活必需品送到家，帮助业主清理生活垃圾等任务。

党旗就是战“疫”的集结号。自新冠肺炎疫情发生以来，保利物业党委实行“防控疫情、党员先行”的抗疫模式。在战“疫”的关键时刻，共有26个党支部，482个党员奋战在疫情防控第一线，他们带领职工、居民联防联控、群防群治，巩筑疫情防控第一道防线。

龙太忠是广州保利琶洲新村项目副总经理、党支部纪检委员，大年初一主动返回工作岗位，守护琶洲新村常住3840户、7017人的安康；保利物业江苏公司长江路九号项目的安防班长赵柄霖，这个春节他主动请缨留下加入社区防疫行动……在保利物业，像他们这样坚守一线的党员还有很多。

既做“疏导员”又当“勤务员”

在疫情防控中，保利物业员工既做“疏导员”，多次陪同属地社区居委会、公安上门走访；又当“勤务员”，对需要隔离观察的业主，保利物业员工提供倒垃圾、买菜等生活帮助。

“谢谢您的配合，您的体温正常。”疫情暴发时，武汉保利时代安防主管徐东海主动请缨坚守项目，与同事共战疫情。作为社区防疫一线的物业人，徐东海身兼数职，一面做好巡逻园区，一面兼任门岗秩序和保洁统筹，维护小区正常运行。

倾情付出换来业主真诚理解和大力支持。得知服务中心防疫物资紧缺，武汉保利花园的一位业主一次捐赠1.1万个口罩；广州保利林语山庄的业主们为物业一线人员募集到价值超过12万元的防护物资……

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 06 版）