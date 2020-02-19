钟南山对当前疫情作出多个重要判断

本报广州2月18日电（中青报·中青网记者 林洁）在广东省今天举行的疫情防控例行发布会上，国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山对当前新冠肺炎疫情形势作出多个重要判断。

就如何提高重症患者的治愈率，钟南山说，如果有很好的临床治疗、生命支撑与营养保障，大概85%的重症患者的症状能够明显改善，有些重症患者经过七八天治疗，体内病毒含量大大减少。

钟南山说，截至今天，新冠肺炎的病死率大概是2.5%，冠状病毒在人类中有3次暴发，从SARS到MERS，到此次的2019-nCoV，其中新冠病毒的病死率是较低的。人类以后对“冠状病毒”会比较重视，因为它的感染率比较高。

当前，武汉新冠肺炎病死率较高，有人怀疑是不是病毒有变异，钟南山说，最近总结资料发现，武汉重症患者与其他地区差别不大，死亡率高有一些原因，比如早期没有得到很好的照顾。钟南山说，他的团队跟踪重症患者呼吸道的病毒载量后发现，如果给予病人很好的生命支持，病毒载量会随之下降，即使是没有用药，病毒载量也会逐步下降。

除了提高重症患者的治愈率外，钟南山认为降低院内感染率也是新冠肺炎疫情防控的重点。他说，院内感染的问题现在已经解决得好多了，极少有医护人员感染。早期，因为防护做得不到位，医院成为相互感染的场所，全国医护人员确诊病例1700多人，其中不少发生在武汉的医院。

“保持下水道的通畅极为重要！”钟南山提醒，2003年，香港曾经有一栋楼宇，上下楼层住户相继得病。他说，要吸取SARS期间淘大花园的教训，当时200多人得病、20多人死亡。

钟南山进一步解释，粪便干涸以后，风会把粪便里的病毒吹到不同的地方，预防新冠病毒应该注意这个问题。钟南山的团队已经从粪便里培养出新型冠状病毒的活病毒，他说，这并不一定意味着通过消化道传播。

钟南山透露，在广东省科技厅的指导下，他和团队研发了一个诊台，通过空气流动把发热病人和医生隔开。“发热病人呼出的气体很快被空气吸走了，这与防护服一样，都是减少医生被感染的手段。”

康复者恢复期血浆疗法对新冠肺炎是否安全有效？“这给我们非常大的启发！”钟南山透露，在武汉一家研究所，目前已经进行了10例治疗，其中6例有病毒血症，在使用康复者恢复期血浆治疗后，两三天后病毒血症消失，病人临床情况有所改善。

钟南山表示，全国确诊病例已出现下降趋势，现在全国80%新冠肺炎患者在武汉，95%以上死亡患者也在武汉，因为武汉还没有停止人传人。“武汉要把正常人和患者分开，把新冠肺炎病人和流感病人分开。如果混在一起，用了很大的人力财力，这个问题仍然不能解决。”

当前出现病毒核酸检测“假阴性”问题，钟南山认为，核酸检测正规地做，肯定是准确的。有人说准确率是30%到50%，如果这样，真是让人无所适从。核酸检测取样绝大多数是鼻咽取样，方法是对的，采样同样很重要。他呼吁，要相信核酸检测的结果。如果医护人员正确取样，核酸检测的结果肯定就准确。

磷酸氯喹是不是特效药？钟南山判断，磷酸氯喹够不上特效药，但有治疗效果，副作用不大，值得研究和探讨。“人类面对突如其来的新病毒，往往是实践先于科研，摸着石头过河，常常把以前有相类似作用的老药用在病人身上。”从比利时、美国等国家实验室结果来看，磷酸氯喹对冠状病毒有效。但这次是首次用在人体，剂量不太大，也没有太多副作用。这次北京佑安医院和广东较早开始临床试验，发现部分患者病毒核酸检测转阴，同时对用药和不用药进行对比，看得出用药病人发热、病毒消失会早一些。虽然磷酸氯喹也有副作用，如消化道腹泻、耳鸣，但从现有苗头来看，肯定会对治疗有帮助。

“患病逝者的遗体解剖很重要。”钟南山认为，17年前SARS也有对患者遗体进行解剖研究，才弄清楚了全身脏器的破坏情况，特别是肺本身的病变。他说，从肺的情况来看，新冠肺炎患者的肺与SARS不一样，有肺泡、炎症，同时存在大量黏液，会引起哮喘。这与新冠肺炎的临床观察非常相似。他提醒，在临床治疗中，要特别注意患者的气道通畅。

来源：中国青年报