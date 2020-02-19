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国家卫生健康委：2月18日0—24时新增确诊病例1749例 湖北省以外地区“15连降”

2020年02月19日08:22 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月19日电（董童）国家卫生健康委于19日在官网发布的《截至2月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1749例，新增重症病例236例，新增死亡病例136例（湖北132例，黑龙江、山东、广东、贵州各1例），新增疑似病例1185例。当日新增治愈出院病例1824例，解除医学观察的密切接触者25014人。

情况显示，截至2月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57805例（其中重症病例11977例），累计治愈出院病例14376例，累计死亡病例2004例，累计报告确诊病例74185例，现有疑似病例5248例。累计追踪到密切接触者574418人，尚在医学观察的密切接触者135881人。

湖北新增确诊病例1693例（武汉1660例），新增治愈出院病例1266例（武汉676例），新增死亡病例132例（武汉116例），现有确诊病例50633例（武汉38020例），其中重症病例11246例（武汉9562例）。累计治愈出院病例9128例（武汉4895例），累计死亡病例1921例（武汉1497例），累计确诊病例61682例（武汉44412例）。新增疑似病例596例（武汉234例），现有疑似病例3462例（武汉1649例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例94例：香港特别行政区62例（出院4例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院5例），台湾地区22例（出院2例，死亡1例）。

此外，根据国家卫健委通报的数据显示，全国除湖北以外地区新增确诊病例56例，连续第15日呈下降态势。过去15日这一数据分别为：890例(3日)、731例(4日)、707例(5日)、696例(6日)、558例(7日)，509例(8日)、444例(9日)、381例(10日)、377例(11日)、312例(12日)、267例(13日)、221例（14日）、166例（15日）、115例（16日）、79例（17日）。

(责编：董童、杨迪)


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