外出回家后外套如何消毒？专家：日常外出没必要消毒

人民网北京2月18日电（王国菁）外出回家后外套如何消毒？18日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行新闻发布会。中国疾控中心研究员张流波在解答这一问题时表示，日常的外套，回家后直接挂在门口，把外面穿的衣服和家里穿的衣服分开就行，回家后没有必要对外套消毒。

“如果感觉外套可能被污染，如去医院探视病人或接触可疑症状的人，需要对外套进行消毒处理。”张流波建议，如果衣服耐高温，可选用56摄氏度30分钟的物理消毒方法，也可以用烘干机把温度调到80度以上，烘干20分钟也可以达到消毒作用。

张流波表示，如果衣服面料不耐高温，可采用化学消毒剂浸泡消毒。用化学消毒剂浸泡消毒时，可选用酚类消毒剂、季铵盐类消毒剂和以84消毒液为代表的含氯消毒剂，一定要按照说明书的剂量来进行操作。

“这三种消毒剂也各有缺点，使用时要注意。”张流波紧接着介绍，酚类消毒剂有时会让化纤材料着色，使衣服变色；84消毒剂等含氯消毒剂可能会对衣物有漂白、褪色作用；季铵盐类消毒剂跟洗衣粉、肥皂等阴离子表面活性剂同导致双方失效，既不能达到消毒的作用，又不能清洗。