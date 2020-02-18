热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

水产品压塘现象严重？ 农业农村部：出台优惠政策推动相关企业复工复产

2020年02月18日16:34 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月18日电 （记者许心怡）18日下午，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况召开新闻发布会。针对受疫情的影响水产品滞销的问题，农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇指出，当前水产品压塘的现象较为严重，影响了农民的收入和再生产开展。从调度的情况来看，罗非鱼、对虾、小龙虾和大宗淡水鱼等压塘的情况尤为严重，造成压塘严重的原因主要是产销对接不畅，市场交易不足，特别是一些加工企业的收购量还不大。

对于如何解决上述问题，江开勇表示，近期，国务院联防联控机制，以及农业农村部联合相关部委陆续出台了一些政策，对解决水产品的压塘问题都有一些针对性的安排，农业农村部正在积极推动落实。

一是推动水产品的加工和冷链物流企业尽快复工复产，扩大压塘鱼的收储，推动符合条件的水产品加工和冷链物流企业享受国家专项再贷款和贴息补助政策，帮助企业解决用工问题和防护物资需求。广东等地还专门出台了政策，对加工收储企业收储压塘鱼给予了资金的支持。

二是推动畅通运输和销售的渠道，落实好将鲜活水产品纳入生活必需品的应急运输保障范围政策，充分发挥产业协会、流通企业、电商平台等的作用，推进水产品的主产区和大中城市批发市场物流配送和销售终端建立起稳定的销售对接关系。

据介绍，农业农村部还将督促地方各级渔业部门加强压塘水产品的管理，组织水产技术推广和科研人员做好养殖户的技术指导和服务，提高压塘水产品的存活率，确保水产品的质量安全。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn