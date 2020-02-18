水产品压塘现象严重？ 农业农村部：出台优惠政策推动相关企业复工复产

人民网北京2月18日电 （记者许心怡）18日下午，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况召开新闻发布会。针对受疫情的影响水产品滞销的问题，农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇指出，当前水产品压塘的现象较为严重，影响了农民的收入和再生产开展。从调度的情况来看，罗非鱼、对虾、小龙虾和大宗淡水鱼等压塘的情况尤为严重，造成压塘严重的原因主要是产销对接不畅，市场交易不足，特别是一些加工企业的收购量还不大。

对于如何解决上述问题，江开勇表示，近期，国务院联防联控机制，以及农业农村部联合相关部委陆续出台了一些政策，对解决水产品的压塘问题都有一些针对性的安排，农业农村部正在积极推动落实。

一是推动水产品的加工和冷链物流企业尽快复工复产，扩大压塘鱼的收储，推动符合条件的水产品加工和冷链物流企业享受国家专项再贷款和贴息补助政策，帮助企业解决用工问题和防护物资需求。广东等地还专门出台了政策，对加工收储企业收储压塘鱼给予了资金的支持。

二是推动畅通运输和销售的渠道，落实好将鲜活水产品纳入生活必需品的应急运输保障范围政策，充分发挥产业协会、流通企业、电商平台等的作用，推进水产品的主产区和大中城市批发市场物流配送和销售终端建立起稳定的销售对接关系。

据介绍，农业农村部还将督促地方各级渔业部门加强压塘水产品的管理，组织水产技术推广和科研人员做好养殖户的技术指导和服务，提高压塘水产品的存活率，确保水产品的质量安全。