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7月份生猪存栏实现同比增长

2020年08月19日05:16 来源：科技日报

记者18日从农业农村部获悉，据监测，7月份全国生猪存栏环比增长4.8%，同比增长13.1%。这是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长，也是继6月份能繁母猪存栏同比增长后，生猪产能恢复的又一个重要拐点。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，生猪存栏同比增长，预示着5—6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将从根本上扭转市场供应偏紧的局面。

“2020年入汛以来，我国南方地区发生多轮强降雨过程，造成多地发生洪涝灾害，但生猪养殖的设施化程度较高，南方洪涝灾害对生猪生产恢复的影响总体不大。”杨振海说，“但灾后发生动物疫情的风险增加，局部地区新建和改扩建猪场建设进度因灾有所放缓，灾后生产恢复任务较重。”

据了解，2月中旬至5月底，猪肉价格连续3个多月下降。进入6月份，受新冠肺炎疫情稳定控制后消费拉动、季节性消费增加等因素影响，猪肉价格再次上涨。随着生产进程恢复加快，最近两周涨幅明显收窄，7月份最后1周涨幅为0.7%，8月份第1周涨幅为0.9%，8月份第2周持平止涨。（记者马爱平）

(责编：许心怡、崔元苑)


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