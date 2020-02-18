农业农村部：水产品存量能够满足消费需求 价格基本平稳

人民网北京2月18日电 （记者许心怡）18日下午，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况召开新闻发布会。农业农村部渔业渔政管理局副局长江开勇表示，水产品是“菜篮子”的一个重要产品，疫情发生以来，农业农村部加大了对大中城市和重点地区水产品市场情况以及主产区的水产品生产情况的监测。从监测的情况来看，当前水产品产地存量充足，供应有保障。

江开勇介绍，据对北京、上海、广州等城市的45家定点水产品批发市场的监测情况来看，2月1日-10日，各个市场的交易量仅为往年同期的10%左右，到昨天为止在逐渐恢复，恢复到了往年同期的25%左右。水产品的综合平均价格每公斤大概在50-60元之间，其中鲤鱼、草鱼等大宗淡水鱼价格每公斤在20-25元之间，价格基本平稳，波动不大。湖北省农业农村部门积极协调城市周边的规模养殖场直供超市，水产品的供应有保障，价格和疫情发生以前比变化不大。

江开勇指出，从供应的情况来看，当前国内水产品存量能够满足消费需求。据农业农村部监测调度，山东、福建、湖北、广东等12个生产大省目前存塘的水产品有近500万吨。接下来随着运输和销售的进一步畅通，更多的水产品将进入市场，满足老百姓的需求。