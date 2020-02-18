农业农村部：开展视频产销对接 组织批发市场采购滞销果蔬

人民网北京2月18日电（王国菁）18日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行新闻发布会。会上，农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳表示，针对部分产地农产品滞销售卖难，部分销地价格波动等问题，重点采取了四项措施。

以下是四项措施的具体内容：

一是压实“菜篮子”市长负责制。明确把防疫期间“菜篮子”产品供应保障作为今年“菜篮子”市长负责制考核的重要内容，要求各地明确责任分工，逐项打通制约“菜篮子”产品生产供应的堵点和难点。

二是开展产销对接。2月17日，我部组织全国农产品产销对接视频活动，促进采购主体与产区有效精准对接。

三是组织批发市场积极采购滞销果蔬。截至目前，中国农产品市场协会组织多家批发市场累计采购海南冬季瓜果菜1.8万吨，广西果菜2.1万吨，中国优质农产品开发服务协会牵头成立了全国农产品产销对接公益服务联盟。武汉在市外设立了5个安全通畅的接驳站，下一步将组织批发市场加紧采购滞销鸡蛋。

四是充分运用信息化手段，促进农产品线上销售。一方面，积极搭建农产品线上平台，比如我部在官网上发布了三批农民合作社蔬菜类产品供应信息，北京市搭建了全市农产品信息对接服务平台，广东省建立了农产品“保供、稳价、安心”网络平台。另一方面，充分发挥电商企业作用，加大农产品推介销售力度，已有阿里集团、拼多多等多家电商企业都开展了爱心助农活动，也取得了一定效果。