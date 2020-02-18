国家卫健委：单日新增确诊病例、死亡病例实现“3个首次”

人民网北京2月18日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行发布会。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情时表示，与高点相比，2月17日，全国单日新增确诊病例首次降至2000例以内，湖北省外单日新增确诊病例首次降至100例以内，全国单日新增死亡病例首次降至100例以内，实现了“3个首次”，疫情形势进一步出现向好变化。

2月17日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例，其中湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例，新增疑似病例1432例。

当日新增治愈出院病例1701例，解除医学观察的密切接触者27908人。

截至2月17日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例58016例，其中重症病例11741例；累计治愈出院病例12552例；累计死亡病例1868例；累计报告确诊病例72436例；现有疑似病例6242例。累计追踪到密切接触者560901人，尚在医学观察的密切接触者141552人。

湖北新增确诊病例1807例，其中武汉1600例；新增治愈出院病例1223例，其中武汉761例；新增死亡病例93例，其中武汉72例；现有确诊病例50338例，其中武汉37152例，这里面重症病例10970例，其中武汉9222例。累计治愈出院病例7862例，其中武汉4219例；累计死亡病例1789例，其中武汉1381例；累计确诊病例59989例，其中武汉42752例。新增疑似病例788例，其中武汉340例；现有疑似病例4194例，其中武汉1799例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例92例：香港特别行政区60例；澳门特别行政区10例；台湾地区22例。

除湖北以外，全国新增确诊病例79例，新增疑似病例644例，新增死亡病例5例，重症病例减少76例。新增确诊病例总数已连续14天下降。

与高点相比，2月17日，全国单日新增确诊病例首次降至2000例以内，湖北省外单日新增确诊病例首次降至100例以内，全国单日新增死亡病例首次降至100例以内，实现了“3个首次”，疫情形势进一步出现向好变化。

米锋表示，下一步，需要继续巩固现有防控成果，同时抓好重症病例的救治，把住轻症治疗关，优化诊疗方案，强化中西医结合，最大程度防范轻症转重症，提高治愈率。以上是疫情情况。