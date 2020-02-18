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共克时艰瑶医战 “疫 ” 北京瑶医医院组队驰援武汉

2020年02月18日14:28 来源：人民网-人民健康网

“此次瑶医出征，坚持党的领导，顾大局，听指挥，服安排，严防护，奋战新冠，无怨无悔！在疫情防控战斗中发扬德坤精神，不辱使命，不负韶华！保证圆满完成支援救助任务！” 2月15日上午10时，北京瑶医医院8名医生、12名护士在出征领队覃迅云带领下共同宣誓，作为首支民族医疗队将奔赴武汉新冠疫情一线。

北京瑶医医院驰援武汉队员战前宣誓

据了解，此次驰援为响应国家民委中国民族医药协会，中国非公医疗机构协会号召，丰台区政府、区卫健委领导的大力支持，由民建中央人口医药卫生委员会副主任、中国民族医药协会专家智库成员、北京瑶医医院院长覃迅云带队出征。覃迅云曾参与过2003年抗击非典疫情。此次，他们将运用瑶医理论体系，结合抗击非典经验，以“瑶山清瘟饮”，“瑶山清瘟口腔喷剂”两款新药为基础，再结合组合拳综合治疗方案驰援武汉。

覃迅云对20位参战队员进行战前动员，“疫情面前，我们冲锋陷阵，到了一线你们就是手握钢枪的勇士！战役面前，你们一定要做好防护措施，保护好自己。

参战队员们也表示，这个时候不参战将是一生的遗憾，到达一线一定会全心做好救治工作，用瑶医最专业的知识与技术救助更多的新冠患者。

瑶医出征 驰援武汉

(责编：李轶群、许晓华)


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