中西医结合，共同战“疫”有方法有信心

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新冠肺炎虽然是新发传染性疾病，但是可防可治。目前，全国治愈出院患者已经超过一万例。“通过对治愈出院病人的分析，目前形成了一些行之有效的诊疗策略和诊疗方法。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红2月17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示。

在上述发布会上，一些关于提高患者救治效率的消息让大家感到振奋。尤其是中医药深度介入诊疗，并取得良好的临床疗效，以及一些临床试验药物和康复者恢复期血浆治疗的疗效得到确定，中西医结合，共同发挥作用，增添了我们战胜疫情的信心。

中药方剂显示救治前景

在这次抗击疫情的科研攻关过程中，科研攻关组高度重视中医药的作用。国家中医药管理局科技司司长李昱介绍，国家中医药管理局启动了“中医药防治2019新冠病毒的研究”“中西医结合防治新冠肺炎的临床研究”两个应急专项，分别由黄璐琦院士、张伯礼院士牵头。还以临床“急用、实用、效用”为导向，启动了“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作。此外，中国中医科学院、天津中医药大学等单位也开展了有关中药药物筛选的临床科研工作。

此外，国家中医药管理局已推荐了包括国医大师、院士在内的8位专家加入全国医疗救治专家组，并派遣张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和四批国家中医医疗队共588人到武汉，入驻湖北省中西医结合医院、武汉金银潭医院、江夏方舱医院和雷神山医院开展救治工作。各地也积极组织中医药精锐力量驰援武汉，目前一共有28个省（区、市）630多家中医医院派出的3100多名医务人员支援湖北。

“各地在救治中积累了很多符合当地实际、有效的治疗方法和经验。”国家中医药管理局医政司司长蒋健说，他们将在此基础上总结临床救治经验，同时参考各省的诊疗方案和临床救治经验，不断优化调整，形成覆盖疾病全过程的中医治疗方案，纳入与国家卫生健康委联合印发的诊疗方案。

据蒋健介绍，各地强化中西医联合会诊制度，促进中医药深度介入诊疗的全过程。截至17日，全国中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占比为85.20%。

老药带来新希望

目前，科研人员通过科技攻关已遴选了一批药物进行临床试验，比如磷酸氯喹、法匹拉韦、瑞德西韦等。这些药物在临床试验中是否已表现出明确疗效，公众一直非常关注。

据科技部生物中心副主任孙燕荣介绍，此次药物研发工作遵守的是老药新用的思路，从几万个药物，到几千个、几百个、几十个、几个，层层筛选。于是，磷酸氯喹等药物出现在了科研人员的面前，而且，其疗效开始显现。

“磷酸氯喹是一个名副其实的老药，为我们带来了新的希望。”孙燕荣说。

“在临床上，我们非常确定地看到了疗效。无论从重症化率、退热现象，还是肺部的影像好转时间、病毒核酸的转阴时间和转阴率，以及缩短病程等一系列指标，进行系统的、综合研判，用药组优于对照组。”孙燕荣说，北京一位54岁病人发病第4天住进医院，服药一周后核酸转阴，所有指标全部向好，达到解除隔离和出院标准。此外，研究人员还关注了磷酸氯喹的安全性，100余例用药患者中，至今没有发现和药物相关的、明显的严重不良反应。

基于以上研究结果，科技部、国家卫健委、国家药监局等科研攻关组的主要成员单位2月15日召开了一次专家论证会，共同研判磷酸氯喹对于新冠肺炎的疗效。专家组研讨后一致认为，“应当尽快将磷酸氯喹纳入到新一版的诊疗指南，扩大临床试用范围”。

康复者恢复期血浆治疗是重要手段

近日，利用新冠肺炎康复病人恢复期血浆治疗其他病人的消息备受关注。康复者恢复期血浆治疗，真的有用吗？

郭燕红解释，所谓康复者恢复期血浆治疗，其实就是利用康复者血浆中一定滴度的病毒特异性抗体，来降低患者体内病毒含量，从而达到治疗预期。

据了解，我国科研攻关组在1月22日紧急设立的第一批科研应急项目中，就将恢复期血浆的制备工作纳入立项支持，开展临床研究。据孙燕荣介绍，现在用恢复期血浆治疗的患者中，有1位已经出院，1位已经可以下地行走，余下的几位患者都在康复期。“科研攻关组还会对恢复期血浆治疗手段进行预期疗效和风险评估，我们也会及时跟踪、及时研判。”她说。

血浆治疗的前提是康复者能够献出自己的血浆。郭燕红说，截至目前，已经有1万多名患者治愈出院，为我们更好地利用好康复者血浆治疗危重症患者提供了有利条件。对于恢复期血浆，从采集、制备、贮存到临床应用都有严格的质量控制要求，既要保障献血者的健康，也要保障好危重症患者的安全。

“只要病人恢复了，达到出院隔离的标准就可以采集血浆。”北京大学第一医院主任医师王贵强说，一般采200到300毫升血浆，病人一两周以后血浆就可以恢复到原来的状况，对机体伤害很小。

专家们在会上呼吁开展“千人献浆救千人”行动，希望治愈出院的患者献出自己的血浆，让危重症患者的救治多一分希望。（记者 陈海波）