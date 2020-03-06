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专家：康复者血浆疗法取得较好疗效

2020年03月06日17:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月6日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国科学院副秘书长、中国科学院院士周琪围绕康复者恢复期血浆疗法及危重症救治等相关问题进行回应。

周琪表示，康复者血浆在临床上有很多应用，取得了较好疗效。但没有一种药是包治百病，康复者血浆也会有自己的局限性，包括它的来源和去向。

“一组数据还是让人很振奋，自2月5日血浆进入诊疗方案以后，到昨天已经有919人献血浆，大概有294450毫升血浆。仅仅在湖北地区就有450位康复者献出了16万多毫升血浆，这些为后面病人救治以及进一步研发有价值的抗体和免疫球蛋白，提供了宝贵资源。”周琪说。

周琪认为，一些医药企业和科研单位都在努力研发攻关，进一步促进重症、危重症病人的药物、抗体包括免疫球蛋白的研发。科技部已经安排的新研发项目里，有一些新项目也在启动。

(责编：刘卿、李彤)


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