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烟民更需警惕新冠肺炎风险

2020年02月18日11:59 来源：健康报网

　　近日，英国每日电讯报网站发表了一篇题为《吸烟者患新冠肺炎并发症风险增加》的分析文章。文章称，有研究显示，新冠肺炎患者的发病率存在明显的性别差异，且男性病死率是女性的3倍多。文章认为，虽然尚不完全清楚男性更易感染新冠病毒的原因，但在先前的两次冠状病毒暴发（MERS和SARS）时，也存在同样的情况。这可能是生活方式因素造成的，特别是吸烟，“中国有大量男性烟民或是重要原因之一”。

　　对此，世界卫生组织戒烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任、中日友好医院烟草病学与戒烟中心主任肖丹教授明确表示，虽然目前缺乏吸烟与新冠肺炎发病风险的相关研究数据，但从已有研究证据来看，吸烟可降低呼吸道的抗病能力并显著增加呼吸系统感染风险，“网络上所谓吸烟可预防新冠肺炎的说法实属谣言，事实上，烟民更需警惕罹患新冠肺炎”。肖丹说。

　　研究表明，吸烟可促进肿瘤坏死因子等促炎性细胞因子的生成，减少抗炎细胞因子水平，抑制免疫效应，降低呼吸道的抗病能力，使病原微生物易于侵入和感染，增加呼吸系统感染的风险。

　　据悉，原卫生部2012年曾发布由中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院院长王辰领衔完成的《中国吸烟危害健康报告》，该报告以大量的科学证据详细、全面地阐明了吸烟的危害，并明确提出，有充分证据说明吸烟可以增加呼吸系统感染的发病风险。（记者张磊）

(责编：许心怡、崔元苑)


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