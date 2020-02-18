黄冈：终于出现缓和迹象

2月16日，湖北省黄冈市新增新冠肺炎病例8例；截至当日24时，黄冈市累计报告新冠肺炎病例2831例，累计死亡78人。一度持续飙升的疫情数字，终于出现了明显缓和的迹象。

自1月25日以来，湖南省、山东省各两支医疗队先后抵达黄冈市，成为当地新冠肺炎患者集中救治的中坚力量。不久前，针对除武汉以外的湖北各地市，国家制定了省包市的对口支援策略。对口支援黄冈的湖南省、山东省再次吹响集结号，分别组织数百名医务人员，自2月11日起陆续赶至黄冈，并很快深入各县（市）支援患者救治。

规范救治向县市延伸

在日前召开的湖北省新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，黄冈市委书记刘雪荣介绍，黄冈市通过改造，已将全市开放的发热门诊数量增加至127个，患者收治定点医院增加至30个；在核酸检测方面，全市确定10家机构开展检测，日检测能力在900份以上，前期应检存量在2月9日已全部消化。

记者了解到，先期抵达黄冈的4支医疗队，已全部进驻大别山区域医疗中心，在这个尚未正式启用的医院里开辟出了近450张病床。山东省第一批援湖北医疗队是大别山区域医疗中心的“拓荒者”，他们与当地医务人员配合，在南楼4楼首先开辟出两个共100张床位的病区，并在第一时间筹备出用于重症监护的12张病床。

“为确保患者的有效救治，医疗队专门成立了由重症、呼吸、院感、护理等专家组成的专家组，按照国家发布的诊疗方案因人施策，制订个性化中西结合诊疗方案，集中全力做好救治工作。”山东省第一批援湖北医疗队领队、山东省卫生健康委二级巡视员张韬介绍，在集中救治患者的前3天，安排医疗组组长值班，以应对各种情况，确保患者安全。在重症患者救治方面，制定了ICU收治标准和流程，统一了药物治疗方案和非药物治疗措施，努力实现患者救治的规范化和同质化。

湖南对口援助黄冈前方指挥部总指挥、湖南省卫生工会主任高纪平介绍，湖南省第一批援湖北医疗队在黄冈市惠民医院和龙王山医院两个集中收治医院短暂工作后，很快进驻大别山区域医疗中心。目前，湖南两支医疗队在进驻大别山区域医疗中心的同时，抽调了部分专家到黄冈下属7个县（市）进行巡回指导。

张韬表示，在前期工作中，山东省医疗队汇集新冠肺炎相关诊疗方案、护理方案、院感防控方案、医院管理方案等内容，编制了一本工作手册，保障了各项医疗工作的有效开展。下一步，将向山东省其他医疗队，特别是在县市级医院执行支援任务的医疗队推广，使工作手册发挥更大作用。（下转第3版）（上接第1版）

累计治愈出院数百人

“我们严格执行国家发布的诊疗方案，同时重视躯体和心理的双重治疗，以加快患者康复速度。”针对新冠肺炎患者的具体治疗，张韬介绍，山东省医疗队重视中西医并重的诊疗方法，中医中药治疗在疾病早期介入，效果不错。同时，在病区开设“暖心热线”，为患者和家属解读专业知识，提供心理咨询服务，疏导大家的焦虑情绪，受到了好评。

最早进驻的医疗队，已经在大别山区域医疗中心工作了数周，目前的患者救治情况如何？“整个病区患者情况整体向好。”山东省第一批援湖北医疗队队长、山东中医药大学附属医院副院长贾新华说，刚开始收治的患者普遍病情较重，整个病区弥漫着焦虑气氛。“经过20多天全力开展工作，现在的情况已经完全不一样了。目前，病区绝大多数患者的病情普遍出现好转。最有代表性的是一位82岁的老人，刚住院时已经不能自主进食，现在能跟医护人员聊天了。”随着越来越多的患者病情好转，病房里的氛围也轻松了很多。

重症患者救治是当前医疗救治工作的重中之重。贾新华提示，重症、危重症患者的救治要关注两个重点，“一是有基础疾病的老年患者，必须重视基础疾病的有效治疗，否则很容易因为其他疾病引发意外。二是病情出现突然进展的患者，必须抓住抢救治疗和呼吸支持的时机”。

贾新华坦言，总结此次疫情中危重症患者临床救治的经验，队内专家不提倡过早插管，因为有创呼吸支持可能会带来其他后续问题。至于何时启动插管抢救，确实需要医务人员根据经验作出恰当判断。

截至2月16日，湖南省医疗队、山东省医疗队已分别治愈出院患者数百人。2月14日~16日，黄冈市新增治愈病例连续3天超过100例，大别山区域医疗中心每天的出院人数已多于入院人数，医疗队和患者战胜疫情的信心为之大增。

科学分配使用物资

前线医用物资的保障一直是社会各界关注的焦点。刘雪荣坦言，随着疫情的发展，黄冈市的医疗物资保障一直存在缺口，最紧缺的还是N95口罩、防护服、护目镜。“为了解决物资缺口问题，我们做了多方面的努力，除了积极向上级争取，还广泛动员政府部门、医疗机构、企事业单位等各方力量进行紧急采购，争取社会捐助，同时动员医用物资生产企业扩大产能。”刘雪荣介绍，为了保证物资能够科学高效地分配使用，黄冈市委托专业公司接管了防疫物资仓库，同时聘请两家审计公司进行跟踪审计，确保规范发放。

高纪平表示，湖南省医疗队的医用物资基本能满足临床需要，在病区专门安排护士长根据每天的使用量严格管理物资。张韬表示，山东省医疗队针对防护物资建立了计划性供给、责任性使用的工作机制，精准测算、科学调配每天的用量，目前医疗物资基本可以保障医疗工作有序开展。

患者救治和切断传播途径是疫情防控不可偏废的两个重点。刘雪荣表示，黄冈是人口大市也是农业大市，农村面临着严峻的疫情防控形势，为此黄冈市采取了诸多措施防止疫情在山区农村扩散。

“首先要抓的就是宣传教育。”刘雪荣表示，黄冈市正在利用各种宣传手段和渠道，向广大群众介绍疫情防控形势，讲解各项防控措施，目的就是做到家喻户晓、人人皆知，让各项防控措施真正变成群众的实际行动。此外，黄冈市已采取严格措施，控制人员流动和聚集；在对所有农村居民进行全面排查的基础上，对武汉返乡等重点人群进行重点排查，建立健康档案，进行跟踪管理；对确诊病例、疑似病例、密切接触者严格进行集中隔离或收治，做到应收尽收、应隔尽隔。（首席记者 刘志勇）