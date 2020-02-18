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关爱一线医护凝聚战“疫”力量

2020年02月18日09:04 来源：中国妇女报

在突如其来的疫情面前，广大医护人员舍小家顾大家，冲锋在前、夜以继日，坚守在战“疫”最前沿。然而，被称为“英雄”的他们也是有血有肉的普通人，忘我工作的同时，他们也有难言之隐，也会身心疲惫。因此关爱一线医务人员，保护他们的身心健康，既是卫生系统必须做好的工作，更应是社会各界需要做好的事。

关怀传递力量，守护交融彼此。连日来，各地各部门结合实际需求，采取了许多贴心务实的举措关爱一线医务人员。国家卫生健康委等部门推出若干措施改善一线医务人员工作条件，关心医务人员身心健康；全国各级妇联组织更是以多种形式为一线医务人员送去了“娘家人”的关爱与贴心服务；中国妇女发展基金会针对女性生理期对卫生用品的需求，短期内紧急募集定向援助一线女性医务人员款物225万元……

关爱一线医务人员，就是关爱我们的健康。这些“硬核”关爱举措的出台，不仅解了一线医务人员的燃眉之急，更暖了他们的心，为打赢疫情防控阻击战积蓄起源源不断的战“疫”力量。当然，对于医务人员的关心关爱不应只是疫情时期的特殊关怀，我们希望在每一个岁月静好的日子里，都应该给予医务人员尊重和关爱。当这种良性互动形成社会习惯，“白衣战士”们将会为我们奏响更多救死扶伤的生命凯歌。（评论员 张明芳）

(责编：许心怡、崔元苑)


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