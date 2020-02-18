热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫生健康委：2月17日0—24时新增确诊病例1886例 连续6天治愈出院超千人

2020年02月18日08:43 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月18日电（董童）国家卫生健康委于18日在官网发布的《截至2月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。当日新增治愈出院病例1701例，解除医学观察的密切接触者27908人。

值得注意的是，从12日新增治愈出院病例1171例，13日新增治愈出院病例1081例，14日新增治愈出院病例1373例，15日新增治愈出院病例1323例，16日新增治愈出院病例1425例，到17日新增治愈出院病例1701例，已连续6天治愈出院超千人。

情况显示，截至2月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例58016例（其中重症病例11741例），累计治愈出院病例12552例（北京核增7例），累计死亡病例1868例，累计报告确诊病例72436例（新疆生产建设兵团核增2例），现有疑似病例6242例。累计追踪到密切接触者560901人，尚在医学观察的密切接触者141552人。

湖北新增确诊病例1807例（武汉1600例），新增治愈出院病例1223例（武汉761例），新增死亡病例93例（武汉72例），现有确诊病例50338例（武汉37152例），其中重症病例10970例（武汉9222例）。累计治愈出院病例7862例（武汉4219例），累计死亡病例1789例（武汉1381例），累计确诊病例59989例（武汉42752例）。新增疑似病例788例（武汉340例），现有疑似病例4194例（武汉1799例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例92例：香港特别行政区60例（出院2例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院5例），台湾地区22例(出院2例，死亡1例)。

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn