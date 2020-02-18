国家卫生健康委：2月17日0—24时新增确诊病例1886例 连续6天治愈出院超千人

人民网北京2月18日电（董童）国家卫生健康委于18日在官网发布的《截至2月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1886例，新增重症病例1097例，新增死亡病例98例（湖北93例，河南3例，河北、湖南各1例），新增疑似病例1432例。当日新增治愈出院病例1701例，解除医学观察的密切接触者27908人。

值得注意的是，从12日新增治愈出院病例1171例，13日新增治愈出院病例1081例，14日新增治愈出院病例1373例，15日新增治愈出院病例1323例，16日新增治愈出院病例1425例，到17日新增治愈出院病例1701例，已连续6天治愈出院超千人。

情况显示，截至2月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例58016例（其中重症病例11741例），累计治愈出院病例12552例（北京核增7例），累计死亡病例1868例，累计报告确诊病例72436例（新疆生产建设兵团核增2例），现有疑似病例6242例。累计追踪到密切接触者560901人，尚在医学观察的密切接触者141552人。

湖北新增确诊病例1807例（武汉1600例），新增治愈出院病例1223例（武汉761例），新增死亡病例93例（武汉72例），现有确诊病例50338例（武汉37152例），其中重症病例10970例（武汉9222例）。累计治愈出院病例7862例（武汉4219例），累计死亡病例1789例（武汉1381例），累计确诊病例59989例（武汉42752例）。新增疑似病例788例（武汉340例），现有疑似病例4194例（武汉1799例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例92例：香港特别行政区60例（出院2例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院5例），台湾地区22例(出院2例，死亡1例)。