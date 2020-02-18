警惕冠状病毒，也要警惕“官状病毒”

疫情防控的人民战争，已经到了最吃劲的关键阶段。

我们的敌人——新型冠状病毒，很狡猾：潜伏期患者具有感染性，无症状患者也有感染性，某些患者特别是重症患者持续排毒时间较长。但在全国上下同心战“疫”的努力之下，疫情形势出现了积极变化。病毒的基因序列已经查清，科研人员正夜以继日地研发疫苗、临床救治药物；诊疗方案已经升级到了第五版，新的诊疗经验、方法和理念被及时纳入……当全国的医疗资源调配起来，当各地的社区力量动员起来，当群防群控的机制建立起来，病毒就猖獗不起来了。

在这场疫情防控阻击战中，要警惕冠状病毒，也要警惕“官状病毒”。感染上此种病毒的“病人”，往往有一定职权，他们在抗击疫情过程中，不作为、不得力、不称职、不尽责，工作落实在填表上，指挥体现在发文上，行动反映在口号上。

兵临城下了，发一堆表格，让工作人员从早填到晚，内容相差无几，却没有一个文件、一个部门帮乡镇解决急需的哪怕一个口罩、一瓶消毒水。

火烧眉毛了，开个动员会，还能长篇大论，宣读最新文件、政策，嘴上喊着加油鼓劲，却提供不了医护人员急需的哪怕一件防护服、一个护目镜。

这不是形式主义是什么？这不是官僚主义是什么！

更有甚者，当了逃兵。

湖南省张家界市疾控中心李文杰，在获悉该市出现一例确诊病例后，害怕自己及家人被感染，遂从单位取走个人护照，擅离职守、临阵脱逃，携家人乘飞机到泰国躲避。

还有人糊涂颟顸。

面对中央指导组有关防控疫情的询问，湖北省黄冈市卫健委主任唐志红一问三不知，连当地最基本的防疫情况都不掌握。

能指望这种干部，落实应对策略？能期待这种干部，扎牢防控阵线？显然不能!

对此，习近平总书记强调，重大考验面前，更能考察识别干部。对表现突出的，要给予表扬表彰、大胆使用；对作风飘浮、敷衍塞责、推诿扯皮的，要严肃问责。这样，才能让干部把更多精力投入到疫情防控第一线，而不是以形式主义、官僚主义的方式来给基层增加负担、消耗基层干部的抗疫精力。

近日来，湖北省特别是武汉市各级干部大力推动应收尽收、应治尽治，人民解放军、广大医疗和科技工作者日夜兼程，接续奋斗，不断给新冠肺炎患者带来福音。与此同时，越来越多有责任有担当、经得住考验、有统筹兼顾之谋又有组织实施之能的干部得到锻炼，受到提拔，更有一些干部因防疫不力、推诿扯皮、消极应付等形式主义、官僚主义问题被问责。这说明，级别不是挡箭牌，也不是防火墙。中央在此释放出强烈的信号：面对疫情，各级党员干部责无旁贷，必须践行初心使命，交出合格答卷。在防控疫情中谁不担当、谁不作为、谁乱作为，不管什么级别，必将受到严肃查处、毫不姑息。

统筹做好疫情防控，确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，既是一次大战，也是一次大考。

看！战役已经打响了，不管对冠状病毒，还是对“官状病毒”。

（作者为本报评论员）