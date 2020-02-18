从雷神山归来的农民六兄弟

2月9日14时，河南项城南顿镇刘店村村东头，一座刚搭建好的隔离棚里，迎来了从武汉归来的6位“勇士”——刘爱伟、刘强两兄弟和4位村民，他们在此开始了为期14天的隔离生活。

2月2日，正月初九下午5点，一串急促的电话铃声，打破了刘爱伟、刘强两兄弟平静的生活——远在广东湛江的朋友给他们兄弟2人发来求助，武汉雷神山医院急需安装中心供氧设备，询问是否愿意到武汉紧急支援。

没有犹豫，兄弟俩一口答应下来。“不需要考虑，我们现在就报名参加，准时到达，不要报酬！”刘爱伟、刘强兄弟坚定地说。

工期短，任务重，要求高。虽然已经报名，兄弟俩还是感觉责任重大。由于春节期间万家团圆，又赶上疫情爆发，兄弟俩觉得人手不够。连夜，他们通过微信、电话联系原先一起安装该设备的本村村民刘高强、刘世营、刘培清、刘海燕等4人。

“支援雷神山医院建设，我们要组成6人小队伍，想请大家参与。”刘爱伟征求他们的意见。其他人听到雷神山医院的那一刻，都十分清楚意味着什么。

六个兄弟一条心，他们当即决定，火速赶往武汉。

第二天凌晨4点，六人在村头集合。刘爱伟68岁的母亲把过年的馒头、炸好的鸡块鱼块装入行装，一辆面包车载着他们“逆行”南下，直奔武汉。

当日9时30分，他们一行顺利到达武汉雷神山医院建设工地。经过短暂休整，通过一道道安检后，按照指挥部指令，首先突击南区建设，六人马上进入工地开始作业。

“医院的每一项工程都是统一分配，分成无数个板块，大家都是从各个省份自愿前来的，很多人和我们一样都是不要报酬。工作的时候，我们几乎不说话，各干各的活，大多数时候都是用眼神交流，毕竟疫情当前，少接触少说话就是对自己和别人最大的保护。”刘爱伟说。

为了赶工期赶进度，他们每天早上8点上班，一直干到夜里11点，再有另一组接班一直到第二天早上8点，日夜不停，快马加鞭。刚到工地施工的前两天，几个人由于“连轴转”累得腰酸背疼，手上磨出了血泡。饿了，在工地上吃泡面；困了，大衣一裹躺在地板上打个盹。

刘爱伟介绍说，当时正逢武汉下雨，雨水灌进几个人的衣服鞋子，他们就用塑料袋把红肿的脚包起来。一天下来，精疲力竭的他们步行3公里回到集中宿舍简单休息，每天睡眠不到4个小时。

经过日以继夜紧张施工，2月7日，他们6人如期完成了雷神山医院南区600套供氧设备的安装工作。工程结束后，刘爱伟、刘强等人利用业余时间，在武汉街头做义工，默默奉献爱心。

雷神山医院方面为了表示感谢，给兄弟俩发了生活补贴。兄弟二人死活不肯接受：“社会各界都在为抗击疫情做贡献，我们农民工也要为国家分忧解难！”

见到刘爱伟他们六人，是在离村子500多米一条河边的隔离区。“说不怕是假的，不过工程总要人来做呀。为了最大限度不去人多的地方，我们连续几天没洗澡、没换衣服，但在工地上没有一个人嫌弃我们。”刘爱伟说，他们有一个共同的心愿——疫情快点过去，早日春暖花开！