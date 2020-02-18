社区 筑起疫情防控的坚强堡垒

社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。

自从新冠肺炎疫情发生以来，全国城乡迅速反应，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒，充分发挥了社区在疫情防控中的阻击作用。在这个过程中，基层党组织发挥了政治引领作用，党员发挥了先锋模范作用，社区居民也充分动员发动起来了，真正构筑起了一道道疫情防控的人民防线。这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，我们一定能打赢。

一问二查三登记

筑牢防疫第一关

目前，各地很多社区采取严格措施，控制出入，力求有效切断病毒传播链。

这不，年前年后这些天，在西安市长安区韦曲街道东崔家庄村口，街办干部韩毅一直在落实“门禁”制度。“主要对来往人员和车辆进行‘一问二查三登记’，问清来去方向，检查体温，登记信息。”韩毅说，对进入村子的人员还要追根溯源，监测所有同行人员，登记入村事由和接触对象。

长安区通过社区摸排、群众监督、外来人员报备等多种方式，扩大防控范围，确定所有外来人员的入境时间等情况，并对人员接触情况登记造册，要求其进行必要的隔离，实时观察其身体状况。除对辖区所有与疫区有接触史的人员及外地输入人员进行严格管控、居家隔离外，还追根溯源延伸到所有发热人员。

做好“控源”的同时，长安区还通过隔离升级延伸，实现“断链”。韦曲街道智慧城三期小区因有确诊病例，该区防疫部门已对两个单元楼实行全封闭，34户住户暂时被限制出入。

记者看到，在已封闭的单元楼外，安保人员临时搭建了小帐篷，进行24小时值守。“人出不来了，但是生活有保障。”业主侯阳春说，她在一周前加入小区志愿者队伍，每天负责在微信群里“接单”，为隔离留观人员免费跑腿代办送货、购物等生活事项。

安徽省合肥市长丰县把最牢的疫情防线筑在最前线，建立三级防控网络，打好“防扩散”精准战、“防输入”持久战。全县各个乡镇区均建立三级防控网络，各村居成立“1+1+1”工作团队（1名村居干部、1名基层医疗服务人员、1名村组工作人员或志愿者），全面摸排从武汉或途经武汉返县人员。

对居家隔离人员，全面落实“七个一”措施，即：发放一支体温表、发放一瓶消毒液、发放一封告知信、设置一块公告牌、拉起一条警戒线、一天核查2次体温、明确一个包保网格，有效切断病毒扩散渠道。

同时，实行村民自治群防群控，成立300余支由老党员、老干部、老队长和青年志愿者组成的防控志愿者队伍，参与防控宣传、摸底排查和应急值守工作中。组织群众和志愿者在乡村主要道路设置卡点450余处，对外来车辆和外来人员进行排查登记，严防传染源输入。

有的城市小区不具备封闭管理条件。比如，北京市海淀区科育小区，居民楼多建于上世纪60年代至80年代，平常行人可自由穿行。对此，物业临时关闭了几处侧门，在其他出入口设置看守岗位，居民和车辆出入需持出入证并接受登记检查。“现在出门要绕些路，但为了健康，支持！”居民张大妈说。

宁可十防遇九空

也要切断传染源

堡垒最容易从内部攻破。为了防止疫情在社区内扩散，成千上万社区工作者坚守一线，防微杜渐。福建省福州市鼓楼区水部街道闽都社区党委书记蒋敏便是其中一员。

“书记，辖区酒店又发现了湖北来的客人。”1月30日下午4时，正在小区里巡查的蒋敏接到了一个新线索，马上带着相关工作人员来到了酒店。

这是一对从湖北自驾来榕的夫妻。用手持体温枪测温后，男性住客体温显示偏高。“会不会是体温枪出了问题呢？”秉承谨慎态度，蒋敏又用了两把体温枪、一支水银温度计进行多次测温，结果显示数值处于临界点。然而当事人认为自己身体没有明显异常，强烈抵触前往医院诊断。

“我知道您的顾虑，但这种情况反而不利于您住在这。您是男同志，一定也是家里的顶梁柱。到正规医院检查后，您自己放心，周边的人也安心，这不是皆大欢喜吗？”冒着可能被感染的风险，蒋敏带着口罩耐心与住客沟通。近2个小时苦口婆心地劝说后，这名住客终于同意到医院检查，经过医生诊断，温度和化验报告都暂无问题。“宁可十防九空，也要切断传染源。”虚惊一场，蒋敏也松了口气。

这个春节，蒋敏每天都在社区一线工作12个小时以上。春节里的每一天，蒋敏和同事都要拨打近百个电话，对线索进行逐一核实。

像蒋敏这样忘我工作的社区工作者有很多。

早上7点，贵州省习水县东皇街道司法所的负责人李铖起床后匆忙吃了早餐，立即赶往他负责的金龙社区。前一天接到通知，从2月2日起，习水县城各小区人员出行实施管控，他要第一时间把消息通知到位。

一到社区，李铖和社区干部拿着刚打印好的《致广大人民群众的一封信》一栋一栋张贴。14栋楼全部张贴完毕，李铖开始了入户工作。

罗光元是李铖网格化管理范围内的住户，不在被隔离的名单上，但因为小区管控，需要上门说明情况。“罗大哥，你们家都是哪个买菜？”“都是我买，咋了？”“从今天起，一家人每两天只能一个人出去购买生活物资，其他人都得居家不外出，清楚不？”“好勒，绝不给政府添乱。”

把不在隔离名单内的住户走完，李铖穿上一次性雨衣，往居家隔离人员陈金平家中走去。

上门前，李铖在社区楼下买了些菜，敲开陈金平家的门，把手里的土豆、萝卜和白菜递给陈金平。居家隔离这段时间，陈金平和李铖一直微信联系，家里需要些什么生活物资，李铖就给他们送上门。每天小区会有专业的医护人员两次上门为陈金平一家测量体温，陈金平也第一时间把情况报告给李铖。“现在的我们就像一家人一样，一起努力共渡难关。”李铖的眼神里充满坚定。

为减少社区工作者的感染风险，一些地方启用了高科技。

“居民您好，请打开窗户配合测量体温。36.2摄氏度，正常！”喊话的是红外线热成像无人机，此时的飞行高度有十几层楼高，居民站在自家阳台上，便可实时测量体温。

近日，在江西省宜春市中心城区多个小区，社区工作人员使用热成像无人机为小区重点人员实施高空测温。

“红外线热成像无人机具有较高精度，完全能够满足防疫摸排需要。”宜阳新区张家山先锋片区的社区工作人员易金禹说。无人机上户，不仅增强了摸排效率，加快了摸排进度，更打消了居民顾虑。一旦发现异常情况，医务人员将上门确诊，确保及时救治。

喇叭广播村村响

防疫视频人人传

新冠肺炎疫情发生以来，很多地方利用村里的大喇叭、小区的广播站以及短视频、微信等多种渠道，及时传播防疫科学知识，快速消除各种谣言，传递着必胜的信心。

“一粒橄榄丢过溪，戴好口罩才上街。抓紧时间买好菜，赶紧回家别延迟……”防疫知识融合当地歌曲《一粒橄榄》，独具特色的“小喇叭”在福州市社区和乡村的每个角落响起来了。

“每天三次播送，早中晚各一次。”疫情发生以后，为了快速提升居民防范意识，福州市充分利用“村村响”应急广播系统，通过“小喇叭”同步播送各类防控知识与疫情信息。

怎么让“小喇叭”的声音有趣又好记？“我们在播送信息时还会加入一些地方元素，比如融合闽侯传统民谣及喜娘文化编写顺口溜。”闽侯县广电中心事业科科长林忠介绍。

防疫知识接地气，居民听得懂更记得住。“知道了出门要戴口罩，也知道如何去应对，心里不慌张了。”居民陈红兵表示，原先只知道有疫情，而关于具体情况怎么样、如何防控一点都不清楚，“只能自己在家瞎想，吓得睡不着觉。”而现在，“小喇叭”每天不断地宣传相关知识，陈红兵悬着的心终于放下来了，“信息公开透明了，我们才能安心生活”。

“有了‘小喇叭’，外加上门宣传，居民们的防护意识提高了不少。”闽侯县甘蔗街道福龙社区党支部书记李烨说，最直观的感受便是戴口罩的人变多了，街上的行人变少了。

除了喇叭广播，视频传播也是重要的宣传手段。

“各位朋友听我说，疫情防控很重要，无事最好不出门，宅在家里莫乱跑。讲究卫生好习惯，家庭保持通风好，多消毒来多洗手，勤洗衣物勤洗澡。”不久前，白族大本曲弹唱视频《众志成城战疫情》一经发布，便迅速在微信朋友圈中流传开来。

白族大本曲是云南大理地区少数民族群众特有的一种说唱表演艺术形式。《众志成城战疫情》中一人说唱，一人三弦伴奏，长达5分钟的弹唱通俗易懂地宣传了疫情防控知识。大理当地一位村民留言表示：“这几天苦口婆心地对长辈说防疫的事，都听不进去，今天刚打开这个视频给他们看，就听进去了。”

除了官方出品，很多居民也在为如何做好防疫传播出点子。

“抗击疫情，从我做起，从家庭做起。我承诺，春节放假期间，不聚餐，不聚会，在家好好陪家人。”1月28日，来自合肥市庐阳经济开发区金池社区的5户家庭，郑重写下承诺，并大声向社区工作人员念出。这是当日社区工作人员在上门发放相关防疫材料的时候，居民江守道提出的要求，希望能够拍摄一个微视频在小区内部滚动播放。

“江守道的这个想法很好。我们第一时间联系了街道宣传工作人员，来为这些居民拍摄。”金池社区党委书记许小兵说，“不聚会、少外出，是基层社区防止新型冠状病毒人传人和跨城传播的有效途径。我们第一时间将视频制作好放在社区的大电子屏滚动播放，可以让每个居民都能看到。”

米面菜油送上门

有求必应助隔离

小区封闭管理，给居民生活带去很多不便。对此，各地社区多措并举，千方百计满足居民日常生活需求。

早上8点，浙江省嘉善县天凝镇新联村党总支委员沈雅华开着村里的微型消防车，去村口卡点拿前一天村民预订的生活用品，有米面菜油等生活必需品，还有镇里发的消毒用品、卫生棉球、口罩等。“每天下午3点之前统计需求，工作人员第二天一早会配送过来，我们拿到后直接往每家每户送。”

“新联村发现2例确诊病例后，按照要求，对整村315户村民实行居家观察。”天凝镇镇长俞娟说，镇村两级取消休假，工作人员全部编入网格化管理，还有500多名志愿者主动加入。按照“一承诺，二检测”的办法，村里每家承诺“不出门，不聚餐，不探亲，不探友”，除了每日两次检测体温，还落实专人24小时关注人员行踪、24小时轮流严守全村主要道路卡点。

同时，镇村干部、网格员、党员志愿者等每天担当快递员、心理疏导员，给村民们提供代办服务。心理疏导小分队则用电话、视频连线等形式，与村民交流信息、疏导情绪。

为了化解居家隔离人员“情绪闷得慌、心里受不了、物资经不住、有事办不了”等难题，福建省福清市探索出了送信息、送物资、送服务、送医疗等“四送”服务模式。

“小薛你好，请问需要什么生活物资？”打开微信，融东社区工作人员联系了正在家隔离医学观察的武汉返乡人员薛某。“只要他们有需要，我们马上就送到！”为小孩送玩具、为大学生送书、为老人送按摩仪……为做好对隔离人员及其亲属的服务保障，福清市基层社区成立了跑腿服务小组。社区工作人员化身“跑腿小哥”，为被隔离人员解决日常所需。

“社区工作非常贴心，我每天都能在微信上收到他们的信息，关心我的情况、询问我的需求。”薛某说，虽然在家隔离不能和外人接触，可来自家门外的温暖却一刻未停下，“在家隔离，什么都不缺，蔬菜大米都是社区帮忙买好放在家门口的。”对于疫情防控，薛某满怀信心，“有社区保障，我安心在家，也是为战胜疫情出一份力！”

口罩、酒精、消毒液等医疗物资，一直是居民最希望得到的。“之前一直都没买到的酒精，没想到社区直接给送上门了，真是雪中送炭啊，感谢你们！”哈尔滨道里区抚顺街道党工委书记李光与工作人员将酒精配发给社区居民，家住道里区的王女士收到酒精后非常激动。

为防止出现人员聚集，哈尔滨各区成立专班，由社区工作人员和志愿者进行酒精统一发放，不集中领取，做好防疫消杀酒精的运输、存储、发放工作。同时向居民作好消防安全宣传，叮嘱居民在用酒精消毒时的注意事项，并提示居民本市酒精产能充足，不要产生恐慌情绪。

（综合本报记者龚仕建、施芳、徐靖、郑少忠、戴林峰、邵玉姿、汪志球、黄娴、杨文明、李茂颖、江南、方圆报道）