守住社区防线，苦点累点也值

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习近平总书记强调，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。门口测温、入户排查、电话访问、宣传防疫知识……社区工作者奔走在防疫一线，既要掌握信息做好排查，又得为居民生活提供保障，十分辛苦。他们说，只要守住防线，苦点累点也值。

福州 桂溪社区党支部书记陈晓菁

“大家都夸赞我们行动得早、排查得细”

“先生您好，请问您下午3点的体温是多少呢？”干净整洁的社区办事处大堂里，福州市晋安区桂溪社区党支部书记陈晓菁正在逐一电话确认外地返乡居民的身体状态。

48幢居民楼，7084户，近3万名居民登记在册，春节期间居住人口1.8万余人，其中租住人口1700余人，这里是福州市单体最大的居民社区，陈晓菁正是这个社区的负责人。

“节后从外地返榕人员173人，其中116人居家观察，目前还有48人尚未解除观察，分布在31个楼栋里，每天上午上门测温一次，下午电话跟踪一次……”电话打完，没有体温异常者，陈晓菁松了一口气，对记者说起社区的居民动态数据，娴熟而准确。转身疾步迈出大堂，一拉，一跳，陈晓菁已经上了一辆由水雾车改装成的“消毒车”驾驶舱后座，朝记者一挥手：“来，一起上来看看社区。”

随着水雾车的启动，车尾喷洒出消毒液水雾。“这是社区从腊月二十九开始启用的消毒车，每天在社区巡回消毒两次，一次3公里。”车内嘈杂，陈晓菁努力将嗓门提高，“我们社区消毒在福州市是最早的！”

早上7点到岗，晚上9点回家，有时候还要在社区通宵值夜班，上门测温、门口排查、巡回消毒……从腊月二十九开始，这样的工作节奏，陈晓菁已经连续坚持了20多天。“没有时间打扮自己，简单一点方便工作。”

一个小时过去，水雾车完成了今天的消毒任务，“很多下班后的居民要回来了，走，去大门口排查测温。”大门口，社区民警周井源、保利物业安防经理游文武早已准备好了测温枪和登记表。“外防输入，马虎不得。”日头渐晚，陈晓菁还在社区门口为进入小区的居民测温。

“一开始，居民对我们关闭一些入口不理解，觉得小题大做，后来全省输入型病例多起来后，大家都夸赞我们行动得早、排查得细。”从正月初三开始，陈晓菁力主关闭了两个社区入口，只留两个主入口，“逢人必测，逢车必检”。

“最近很累吧？”记者问陈晓菁。

“能守住社区防线，苦点累点也值得。”陈晓菁说。

佳木斯 站前南社区居委会副主任李媛媛

“只有入了户，信息才是准确的”

“已经有人复工了，我想着早点去，能赶在他们上班前边。”早上6点半，天还没亮，黑龙江省佳木斯市和平街道办站前南社区居委会副主任李媛媛已经出了门。套上厚厚的羽绒服，戴上厚厚的口罩，属于李媛媛的社区战“疫”开始了。

“实地走访加电话访问，还有微信群聊，确保排查到位！”李媛媛负责社区两个网格——4个楼18个单元共324户居民的排查登记工作。疫情严重地区人员接触情况、异地返回情况、身体健康状况……这些都是她每天要询问、掌握的情况，一旦发现住户有感染可能，李媛媛还要跟踪询问，直到彻底排除。此外，通过网格微信群，李媛媛还会每天推送疫情防控的实时信息，为群众答疑解惑，消除恐慌情绪。“关键时候，我们党员得让群众‘靠得住’才行。”有着3年党龄的李媛媛说。

对于一些需要居家观察的住户，李媛媛则成了他们的“双腿”。讲起帮居家观察的居民们买菜、送饭、倒垃圾的种种“跑腿儿”经历，李媛媛笑了起来。有时候，李媛媛和同事们经常要顶着严寒，步行一个多小时“大采购”，但她从未因此喊苦喊累，“人在屋里一待十多天，哪能不心烦？尽可能满足他们，这也是对他们的一种支持吧！”

连续数日的高强度工作，让85后的李媛媛也有些吃不消。“几天前，我走访时，竟晕倒在楼道里了。”当时的李媛媛，已连续11天工作超10小时，可提及此事，她却有些惭愧，“大家任务都不轻，我一个人倒下，会给四五个同事增加负担。”李媛媛仅回家休息了一天，就又出现在了工作岗位上。

“累归累，大家认可，我就心满意足了！”说起入户走访的暖心事儿，李媛媛乐个不停，“还来了两个志愿者帮忙呢！”现在，越来越多的住户通过微信主动汇报情况，希望能减少些她的工作量，但李媛媛还是想尽量入户，“只有入了户，信息才是准确的！”

西咸新区 空港花园A区疫情防控工作组组长窦猛进

“跑得勤查得细，才敢叫你放心”

夜已深，墙上的指针过了1点，窦猛进擦了把脸，匆匆上床，手机放在枕头边，“睡下也得支棱着耳朵，万一有情况呢。”

作为陕西省西咸新区空港新城北杜街道空港花园A区疫情防控工作组组长，窦猛进深感责任不小，得等附近机场的航班都结束才敢睡。他说，“这个社区距机场仅有1公里，居民三成是流动人口，防疫压力不小。现在又赶上企业复工，我们得打起十二分精神。”

外防输入、内防扩散，社区必须得把这项工作做扎实。从大年三十到现在，窦猛进和同事们已经对辖区内的住户挨家挨户摸排了4次。依靠社区网格化管理，1050户2722人，每个人的身份证、联系方式及家庭住址都已经做到了心中有数。

“小窦，你咋又来咧，前几天不是刚来？”“我们跑得勤查得细，才敢叫你放心哩！”

上门摸排，有时候也碰上有人发牢骚。“特殊时期更要安抚好群众情绪。得把话揉碎了、嚼化了讲给群众听，才能让群众更好地配合工作。”窦猛进说。社区大喇叭里的顺口溜是窦猛进和同事们编的词，“用家乡话，群众爱听！”

2月8日开始，从外地到西安的人员，具体目的地的社区工作人员要掌握信息，及时接收。摸清来到社区的人员情况、进行妥善观察是窦猛进和同事们工作中的重中之重。

“现在社区共有3名留观人员，每天都要为他们测体温，上报他们的身体状况，并为他们提供力所能及的服务。”窦猛进说。

2月9日是这段时间来最忙的一天。从下午6点开始一直到第二天凌晨4点，窦猛进共走访了11个外来人员。“我们是最基层的，必须完全掌握外来人员的动向和身体状况。”

“防疫就是战场，细节决定成败！”想在前，干在前，才能防止疫情扩散。目前，窦猛进领导的疫情防控工作组正在加深与辖区内的企业的联络，更加精准地对外来人口情况进行摸底。

过年期间，窦猛进除了大年三十在家吃了11个饺子，之后就一直住在宿舍，没回过一趟家。父母在电话里说：“你是党员就要带头冲，好好干你的，我们不拖你后腿。”

“跟群众站在一起，我们一定能扛过去！”窦猛进说。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 13 版）