明知有危险 党员带头上

“从到武汉起，我们就是一个坚强的战斗堡垒。党支部是临时的，但初心是炽热的！”新冠肺炎疫情暴发以来，29个省份和军队系统已派出3万余名医务人员支援湖北、武汉。到达前线后，各医疗队迅速成立了临时党组织，在抗击疫情的最前线冲锋陷阵。本报记者探访了奋战在抗击疫情一线的医疗队临时党组织，感受在这场没有硝烟的战场上党组织发挥的战斗堡垒作用。

“疫情就是命令，党员就是先锋”

经过近50分钟的飞行，2月9日晚，河南省第五批医疗队300名医护人员抵达武汉。尽管在驻地酒店安顿下来已是深夜，医疗队的郑州市人民医院医疗小分队还是连夜成立了支援湖北医疗队临时党支部，重温入党誓词并对党员先锋突击队授旗。

“我们15名医护人员中有6名是共产党员，还有一名同志在机场写下了入党申请书。”临时党支部书记、郑州市人民医院普外三科医生仝麟龙是一名有着15年党龄的党员，“防控新冠肺炎疫情，我们不往前冲，谁来和病毒作战呢？”

从1月26日至2月9日，河南省已累计派出5批次687名队员组成的医疗队赶赴湖北。每一批都成立了临时党委或党总支，各个小分队也成立了临时党支部。

“抗击新冠肺炎疫情，就是在打一场没有硝烟的战争。这是一个‘战时状态’，党组织是旗帜，是堡垒。” 河南首批支援湖北医疗队负责人、临时党总支书记王耀平说，首批医疗队137名医护人员中，有57名党员，1月28日，医疗队到达武汉不久，就正式成立了临时党总支，下设5个临时党支部。

“疫情就是命令，党员就是先锋。”在浙江支援湖北医疗队各驻地的醒目位置，都悬挂着这样一幅标语。1月25日，大年初一，由浙江37家医院的42名医生和93名护士组成的首批医疗队仅用时一天就组建完毕，奔赴武汉。出发前，浙江省卫健委党委连夜批准成立医疗队临时党委，由浙江省卫健委副主任曹启峰担任党委书记，带队驰援武汉。“来到武汉后，临时党委按‘地区（单位）+队伍’，在各援助医院医疗队建立11个临时党支部，确保党的组织和工作全覆盖。”曹启峰告诉记者，自1月25日至2月8日，浙江已累计派出支援湖北医疗队360余人，分别入驻武汉第四人民医院西院区、武汉肺科医院等8家医院。医疗队中，中共党员166名、入党积极分子15名。

记者了解到，来自各地的援助医疗队均在第一时间成立临时党组织，确保党组织能够在阻击疫情一线及时发挥战斗堡垒作用。

“和死神作斗争，心中必须有一股精神力量支撑”

“我是一名党员，也是一名医护工作者，冲到一线救死扶伤是我的职责使命……”2月1日是中南大学湘雅二医院呼吸与急危重症科主管护师钟伯玲与丈夫的结婚十周年纪念日，这一天他们本应在一起庆祝。然而，她却奋战在武汉抗疫一线，直到当晚11点值班结束后，脱下已经湿透的防护服、卸下满身疲惫的钟伯玲才拿起手机，对丈夫写下上面这段话。

疫情暴发后，根据党中央的决策部署，湘雅二院需派遣5名血透护士支援武汉。钟伯玲得知后，主动请缨。1月26日，钟伯玲就来到了武汉，冲到抗疫最前线——武汉市金银潭医院重症监护室。

随着越来越多的新冠肺炎确诊患者住进重症监护室，钟伯玲任务更重了。为沉重的男患者翻身，戴着3层手套给患者打针、采血，从病房地面卫生打扫、消毒，到患者的日常生活护理，只要值班，钟伯玲的脚步就难以停歇。穿着不透气的医用防护服值完班，钟伯玲已浑身湿透。“透过厚厚的防护服，看到的是患者一双双期待的眼睛，我根本顾不上考虑前面的风险。”钟伯玲说。

2月5日上午，湘雅二院第二批援助武汉洪山体育馆方舱医院的42名医疗队员在洪山体育馆前集结。医疗队临时党支部书记朱威宏对全体党员和所有队员进行了战前动员。

“我们战斗的地方，是疫情的最前沿，是在和死神作斗争，心中必须有一股精神力量支撑。”朱威宏说。当天下午，洪山体育馆方舱医院基本建设完毕。在党员干部的带领下，湘雅二院救援队在所负责的病区搬运物资、搭建帐篷、铺床等，迅速做好了接收患者的准备。当天晚上，一批批患者被送到洪山体育馆方舱医院。

“我们的医疗队元宵节到达武汉，次日晚上全面收治危重症患者。尽管来鄂之前，队员们经过反复培训，但大多数没有实战经验，紧张不言自明，但没有一个队员有半点犹豫。病房开放后13个小时，50个重症、危重症床位全部收满并展开相应的救治措施，医疗队打了一个漂亮的开局之战。”湘雅二院援同济医院中法新城院区医疗队队长、临时党支部书记刘先领说。

截至目前，在临时党支部的带领下，该院奋战在武汉抗疫一线的177名医疗队员们斗志昂扬。

“特殊时刻，不正是党员站出来的时候吗”

“爸爸，你去到武汉已经好多天了，一定已经救治了很多病人，使他们脱离了病魔。”“中国加油！武汉加油！爸爸加油！”和许多医护人员的孩子们一样，周翔的女儿只能用画笔向支援武汉的爸爸寄托思念。她的父亲、北京协和医院重症医学科副主任周翔正奋战在千里之外的武汉同济医院重症监护室里。

在距离不远的武汉第四医院，来自杭州市红会医院的呼吸科副主任何飞，一直忙到2月5日深夜，才有空从手机上获知自己成为父亲的喜讯：这一天，他的女儿在杭州出生了。1月25日，何飞跟随浙江支援湖北医疗队紧急出征。那时，妻子已有9个多月的身孕，即将生产。“家人实在是难以割舍的牵挂，但这种特殊时刻，不正是党员站出来的时候吗？”何飞说。

北京协和医院支援湖北医疗队领队、医院党委书记张抒扬介绍，早在1月26日，北京协和医院响应党中央号召，向武汉派出第一批医疗队共21名队员；2月7日，第二批医疗队共142名队员到达武汉。在武汉驻地集结后，医疗队迅速成立了5个临时党支部，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

刚刚到达武汉同济医院，临时党支部决定，急难险重的阵地由党员带头上：当天晚上9点至次日凌晨3点，医师3人，分为2组，每组3个小时，每次1至2人进入病房污染区收治患者；护师6人，分为3组，每组2个小时，每次2人进入病房污染区护理患者。经过紧张而有序的6个小时，首个夜班一共收治新入院患者5人，护理患者28人次，其中3人病情较重。“穿上防护服，戴着眼罩、手套，使原本很简单的操作变得相对困难。拿着病人的肺部CT片子，因为眼罩上有冷凝水，我们需要将眼睛睁得更大，离得更近才能看清CT，唯恐漏掉什么细节。”身为党员的北京协和医院呼吸与危重症医学科副主任医师赵静告诉记者。

要打胜仗，首先得力争医护人员零感染。有着35年党龄的杭州市第三人民医院主任医师郑振洨，是感控团队的负责人。为了确保医疗队员在安全的环境下开展工作，他及时与武汉当地医院沟通，迅速合作起草医疗队个人防护指南。早上7点多，他就随着第一批早班护士进入医院，检查督促医护人员正确穿戴防护服；晚上休息时，他还充分利用特长，为队员们治疗因戴手套时间太长、洗手次数过多、消毒液涂擦过频导致的皮肤过敏、皮炎、湿疹等皮肤病。

河南首批支援湖北医疗队护理组大组长、郑大二附院医疗队临时党支部书记张卫青接到任务时，母亲刚去世不久，还未从伤痛中走出来的张卫青主动请缨。医疗队进驻的武汉第四医院，由于没有保洁人员上班，大家除了医疗护理工作，还要承担照护、清洁、消杀工作，工作量是平时的两三倍，张卫青就带头干，“本来4个小时的班，一大早不到8点就进去了，下午5点才出来。”

“身边共产党员无惧无畏、冲锋在前的精神深深打动了我，我志愿加入中国共产党，请党组织在抗击疫情的战斗中考验我。”在党员的引领下，浙江援助医疗队已有12名队员递交了入党申请书，浙江中医药大学附属第三医院呼吸内科护士李楠就是其中一个。“在抗击疫情最前线递交入党申请书，有一种神圣的使命感，我要向身边的党员们学习，争取早日成为他们中的一员。” 李楠说。

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《 人民日报 》（ 2020年02月18日 19 版）